YouTube TV holt Bloomberg an Bord

Google erweitert sein Angebot auf YouTube TV: Der US-Streamingdienst integriert ab sofort zwei neue Sender von Bloomberg Media Bloomberg TV+ mit 24-Stunden-Live-Nachrichten und Bloomberg Originals, das Serien und Dokumentationen aus dem Bloomberg-Portfolio zeigt. Beide Kanäle sind ohne Aufpreis im Basisabo enthalten. YouTube TV kostet 82,99 US-Dollar pro Monat und verbucht zehn Millionen Abonnenten.
Mit der Vereinbarung zwischen Google und Bloomberg Media entsteht die erste Partnerschaft dieser Art und ein weiterer Schritt, YouTube TV als Plattform für lineares Premium-Fernsehen zu etablieren. Der Startschuss für die neuen Sender fällt am 28. Oktober um 13:00 Uhr US-Ostzeit. Besonders bemerkenswert: Bloomberg TV+ ist der erste 24-Stunden-Nachrichtensender auf YouTube TV in 4K UHD.
Bloomberg TV+ bringt eine Vielzahl an täglichen Wirtschaftssendungen, darunter bekannte Formate wie «Surveillance», «Balance of Power», «The Close», «The China Show» oder «Wall Street Week». Außerdem werden ausgewählte Live-Events, etwa das Bloomberg New Economy Forum in Singapur (19.21. November), übertragen.
Das Schwestersignal Bloomberg Originals bietet ein wachsendes Angebot an Eigenproduktionen insgesamt 26 Serien und Dokumentarfilme seit dem Start 2023. Dazu gehören unter anderem «An Optimists Guide to the Planet» mit Nikolaj Coster-Waldau, «The Deal» mit Alex Rodriguez, «The Circuit With Emily Chang» und «The Future With Hannah Fry», das im Sommer 2025 einen Emmy gewann. Die Produktionen beleuchten Themen aus Technologie, Wirtschaft, Klima, Kultur und Sport.
Roman Mackiewicz, CIO von Bloomberg Media, erklärt: Mehr als 60 Millionen Menschen sehen monatlich Inhalte von Bloomberg. Durch YouTube TV erreichen wir nun ein noch breiteres Publikum in einer Zeit, in der Märkte, Politik und Technologie sich rasant verändern. Auch YouTube-Manager Paul Snow zeigt sich zufrieden: Mit Bloomberg gewinnen wir einen starken Partner für hochwertigen Wirtschafts- und Nachrichtenjournalismus. Das stärkt unser Ziel, YouTube TV als Plattform für essenzielle News, Sport und Entertainment zu etablieren.
