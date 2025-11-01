22. November: RTL setzt auf X-Mas-Movies

RTL setzt am Samstag, 22. November, die Festtagssaison mit einem Dreierpack an Free-TV-Premieren ein. Den Auftakt macht um 11:15 Uhr «Take Me Back for Christmas Ein Weihnachtswunsch wird wahr» (OT: «Take Me Back For Christmas», Kanada 2023, 79 Min.) mit Vanessa Lengies und Corey Sevier: Nach einem frustrierenden Arbeitstag in einem Geschenkeladen wünscht sich Renée ein anderes Leben mit Folgen, die ihr ganzes Umfeld verändern könnten. Um 13.00 Uhr läuft die Wiederholung «Santa Tell Me Wer wird meine Weihnachtsliebe?».
Weiter gehts um 14:35 Uhr mit «Unwrapping Christmas Ein Weihnachtswunder für Tina» (OT: «Unwrapping Christmas (1): Tinas Miracle», Kanada 2024, 80 Min.). Natalie Hall spielt eine Ladenbesitzerin, die eine Weihnachtsgala retten muss, während ein geiziger Gutsherr die Absage droht. An ihrer Seite: Alec Santos, Regie: Maxwell McGuire.
Abgerundet wird der Nachmittag um 16:10 Uhr durch «Unwrapping Christmas Ein Weihnachtsprinz für Mia» (OT: «Unwrapping Christmas (2): Mias Prince», Kanada 2024, 80 Min.). Kathryn Davis und Nathan Witte (Beau) verheddern sich in eine Romanze wie aus Mias Lieblingsbuch sehr zum Missfallen von Beaus Mutter. Mit dabei u. a. Ashley Newbrough und Natalie Hall. Beide «Unwrapping Christmas»-Filme stammen aus dem Hallmark-Kosmos und setzen auf romantische Wohlfühlkost mit festlichem Flair.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel