22. November: RTL setzt auf X-Mas-Movies

TV-News

Der Fernsehsender hat gleich drei Spielfilme eingekauft, die als Free-TV-Premiere laufen.

RTL setzt am Samstag, 22. November, die Festtagssaison mit einem Dreierpack an Free-TV-Premieren ein. Den Auftakt macht um 11:15 Uhr(OT: «Take Me Back For Christmas», Kanada 2023, 79 Min.) mit Vanessa Lengies und Corey Sevier: Nach einem frustrierenden Arbeitstag in einem Geschenkeladen wünscht sich Renée ein anderes Leben  mit Folgen, die ihr ganzes Umfeld verändern könnten. Um 13.00 Uhr läuft die Wiederholung «Santa Tell Me  Wer wird meine Weihnachtsliebe?».Weiter gehts um 14:35 Uhr mit(OT: «Unwrapping Christmas (1): Tinas Miracle», Kanada 2024, 80 Min.). Natalie Hall spielt eine Ladenbesitzerin, die eine Weihnachtsgala retten muss, während ein geiziger Gutsherr die Absage droht. An ihrer Seite: Alec Santos, Regie: Maxwell McGuire.Abgerundet wird der Nachmittag um 16:10 Uhr durch(OT: «Unwrapping Christmas (2): Mias Prince», Kanada 2024, 80 Min.). Kathryn Davis und Nathan Witte (Beau) verheddern sich in eine Romanze wie aus Mias Lieblingsbuch  sehr zum Missfallen von Beaus Mutter. Mit dabei u. a. Ashley Newbrough und Natalie Hall. Beide «Unwrapping Christmas»-Filme stammen aus dem Hallmark-Kosmos und setzen auf romantische Wohlfühlkost mit festlichem Flair.