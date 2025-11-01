TV-News

Verbrannte Erde: «Cooking Academy» wird gefeuert

von

Der Vollflop zog in zuverlässiger Regelmäßigkeit auch die folgenden Vorabend-Formate mit runter - nun schreitet ProSieben ein.

Bereits am 22. Oktober fragte Quotenmeter mit Bezug zu den unterirdischen Zuschauerzahlen der neuen ProSieben-Serie «Die Cooking Academy»: "Wer löscht dieses Feuer?". Inzwischen scheint Senderchef Hannes Hiller den Feuerlöscher gefunden zu haben. Denn wie dem Magazin "DWDL" kürzlich auf Anfrage bestätigt wurde, verliert die Produktion ab übernächster Woche ihren regulären Sendeplatz am Vorabend. Stattdessen wird sie ab 10. November nur noch auf dem ursprünglichen Wiederholungs-Slot am frühen Morgen linear ausgewertet.

Mit Blick auf die Quoten schien eine Absetzung überfällig, obwohl neue Projekte grundsätzlich eine Eingewöhnungszeit verdient haben und die Sendung ja noch nicht so lange lief. Im Falle der «Cooking Academy» handelte es sich aber um einen besonders bemerkenswerten Fehlschlag, wohl um einen der größten Vollflops in der Historie des Kanals. In diesem Zusammenhang war perspektivisch einfach keine Mindest- oder Basis-Flughöhe zu erkennen, auf der sich auch nur ansatzweise weiter aufbauen ließe.

Konkret bewegten sich die Größenordnungen in einer völlig unterirdischen Zone meistens zwischen ein und zwei Prozent. Der vorläufige Tiefpunkt in diesem Kontext wurde am letzten Montag (27. Oktober) erreicht, als die Daten des Neustarts nur Resonanzen von unfassbar lächerlichen 0,02 Millionen jungen Zuschauenden auswiesen, die einen Anteil von brutal mickrigen 1,1 Prozent an ihrem Markt mit sich führten. Schon zu dem Zeitpunkt hielten wir fest: "Im Grunde bleibt Hiller nichts anderes übrig, als umgehend zu handeln" - das hat der Senderchef nun auch für sich erkannt...

Kurz-URL: qmde.de/165983
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger Artikel22. November: RTL setzt auf X-Mas-Moviesnächster ArtikelParamount+ sichert sich UFC-Rechte auch in Lateinamerika und Australien
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel
Weitere Neuigkeiten

«Ninja Warrior Germany» hat den längeren Atem

In der Vorwoche überholte «Ninja Warrior Germany» die Sat.1-Konkurrenz von «The Voice of Germany» erstmals in Gänze - auch der Oktober-Abschluss bestätigt den Turnaround.

Die Kritiker: «Nächste Ausfahrt Glück - Weg zur Wahrheit»

Ab Sonntagabend strahlt das ZDF drei neue Folgen der beliebten Reihe «Letzte Ausfahrt Glück aus»: beginnend mit einer ominösen Lebenssinnsuche.

RTL fasst Season-Programm 2025/26 zusammen - verrät aber nur wenig Neues

Im Kölner Studio von Stefan Raab wurden die neuen Programm-Inhalte für die Season 2025/26 vorgestellt.

Auf neuem Sendeplatz: Bommes läuft sich langsam warm

Bis Jahresende zeigt das Erste frische Folgen von «Gefragt - Gejagt» neuerdings um 17.10 Uhr als Lead-In zu «Wer weiß denn sowas?».

«Die Cooking Academy» beendet Horror-Monat

Zu Halloween endet der erste TV-Monat von «Die Cooking Academy» mit schaurigen Quoten und Reichweiten.

«Jenseits der Spree» übertrumpft «Schule am Meer» weiterhin

Auch in der zweiten Folge der neuen fünften Staffel von «Jenseits der Spree» dominiert Jürgen Vogel die öffentlich-rechtliche Konkurrenz - und den gesamten restlichen TV-Horizont.

Primetime-Check: Freitag, 31. Oktober 2025

«Jenseits der Spree» dominiert den Halloween-Freitag, «The Voice of Germany» kassiert die Niederlage gegen «Ninja Warrior Germany» und dann ist da noch «Perspektiven des Todes».

Quotencheck: «Promi Big Brother - Die Late Night Show»

Melissa Khalaj und Jochen Bendel waren weiter klar erfolgreich, der Schlingerkurs sorgte aber für ein paar Verluste im Mittel.

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

TV-News «ARD History» fragt: Wie weit darf Naturschutz gehen? TV-News Am Samstag: Gleich drei Krimis im Ersten TV-News ARD plant großen «Sportschau»-Tag TV-News «sportstudio live» am 6. Dezember mit neun Weltcups TV-News 22. November: RTL setzt auf X-Mas-Movies TV-News ZDF zeigt Koproduktion zu schwedischem Medienmogul Stenbeck TV-News RTL fasst Season-Programm 2025/26 zusammen - verrät aber nur wenig Neues

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung