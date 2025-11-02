TV-News

«Kandahar» mit Gerard Butler im ZDF-Montagskino

von

Agenten-Action zwischen Iran und Afghanistan läuft Ende November im ZDF als Free-TV-Premiere.

Das ZDF zeigt am Montag, 24. November 2025, um 22:15 Uhr, die Free-TV-Premiere des Actionthrillers «Kandahar». Der Film von Ric Roman Waugh («Angel Has Fallen») entstand 2023 in den USA und bringt erneut Gerard Butler als kompromisslosen Undercover-Agenten in einem explosiven Wettlauf ums Überleben auf die Leinwand.

Butler spielt Tom Harris, einen CIA-Agenten, der nach der erfolgreichen Sabotage eines iranischen Atomreaktors eigentlich nur noch nach Hause will  bis ihn sein Kontaktmann Roman Chalmers (Travis Fimmel) zu einem letzten Auftrag überredet. Als Harris jedoch auffliegt, beginnt eine gnadenlose Jagd: mehrere Geheimdienste und ein tödlicher Killer (Ali Fazal) sind ihm dicht auf den Fersen. Gemeinsam mit seinem Übersetzer Mohammad Mo Doud (Navid Negahban) versucht er, das Evakuierungsziel Kandahar zu erreichen  mitten durch eine der gefährlichsten Regionen der Welt.

Regisseur Ric Roman Waugh, bekannt für realitätsnahe Inszenierungen und physisch intensive Action, präsentiert mit «Kandahar» einen Thriller, der Spannung und Authentizität verbindet. Gedreht wurde an Originalschauplätzen im Nahen Osten  das Ergebnis ist ein packender, atmosphärisch dichter Film über Loyalität, Moral und Überleben im Schatten geopolitischer Konflikte.

Kurz-URL: qmde.de/165967
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger Artikel«Love Is Blind: Italy» startet am 1. Dezember bei Netflix
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

TV-News «Die Füchsin» kommt im Doppelpack TV-News Vor Weihnachten: «Die Wahrheit über Schnäppchen-Preise» kommt TV-News «Weltspiegel»-Doku blickt auf Italiens Jugend TV-News Wintersport und Frauenfußball live ab 10.15 Uhr TV-News arte zeigt britische Crime-Serie «The Tower» TV-News RTL setzt Weihnachts-Offensive fort TV-News «Kanzlei Liebling Kreuzberg» geht weiter

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung