«Kandahar» mit Gerard Butler im ZDF-Montagskino

Das ZDF zeigt am Montag, 24. November 2025, um 22:15 Uhr, die Free-TV-Premiere des Actionthrillers «Kandahar». Der Film von Ric Roman Waugh («Angel Has Fallen») entstand 2023 in den USA und bringt erneut Gerard Butler als kompromisslosen Undercover-Agenten in einem explosiven Wettlauf ums Überleben auf die Leinwand.
Butler spielt Tom Harris, einen CIA-Agenten, der nach der erfolgreichen Sabotage eines iranischen Atomreaktors eigentlich nur noch nach Hause will bis ihn sein Kontaktmann Roman Chalmers (Travis Fimmel) zu einem letzten Auftrag überredet. Als Harris jedoch auffliegt, beginnt eine gnadenlose Jagd: mehrere Geheimdienste und ein tödlicher Killer (Ali Fazal) sind ihm dicht auf den Fersen. Gemeinsam mit seinem Übersetzer Mohammad Mo Doud (Navid Negahban) versucht er, das Evakuierungsziel Kandahar zu erreichen mitten durch eine der gefährlichsten Regionen der Welt.
Regisseur Ric Roman Waugh, bekannt für realitätsnahe Inszenierungen und physisch intensive Action, präsentiert mit «Kandahar» einen Thriller, der Spannung und Authentizität verbindet. Gedreht wurde an Originalschauplätzen im Nahen Osten das Ergebnis ist ein packender, atmosphärisch dichter Film über Loyalität, Moral und Überleben im Schatten geopolitischer Konflikte.
