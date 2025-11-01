«sportstudio live» am 6. Dezember mit neun Weltcups

Das ZDF lädt am Samstag, 6. Dezember 2025, zum großen Wintersporttag: Ab 10:15 Uhr überträgt «sportstudio live» fast durchgehend bis in den Abend hinein Wettkämpfe aus Norwegen, Österreich, Polen, China, Schweden und den USA. Moderiert wird der Wintersport-Marathon von Katrin Müller-Hohenstein, die ein vollgepacktes Programm ankündigen kann mit allen großen Disziplinen von Skispringen bis Biathlon.
Los gehts in Trondheim, wo die Frauen in der Nordischen Kombination über fünf Kilometer starten (Kommentatorin: Meili Scheidemann). Anschließend folgt ein Zusammenschnitt der Abfahrt der Männer aus Beaver Creek (Fabian Meseberg) sowie das Langlauf-Rennen über 20 Kilometer Skiathlon der Männer, ebenfalls aus Trondheim (Heiko Klasen). Danach gehts weiter zum Rodel-Weltcup nach Innsbruck, wo Norbert Galeske den zweiten Lauf der Damen begleitet.
Im Anschluss stehen Eishockey-Zusammenfassungen aus der DEL, der Langlauf-Weltcup der Frauen, der Snowboard-Weltcup in China sowie die Nordische Kombination der Männer auf dem Programm. Danach folgt das Highlight des Tages: Das Skispringen der Männer in Wisla mit Lena Kesting als Moderatorin und Severin Freund als Experte. Kommentiert werden die beiden Durchgänge von Stefan Bier. Zum Abschluss des Wintersporttages meldet sich das Team um Alexander Ruda und Denise Herrmann-Wick aus Östersund, wo die Männer im Biathlon-Sprint über zehn Kilometer antreten. Den Schlusspunkt setzt eine Zusammenfassung des Rodel-Doppelsitzers sowie der Nordischen Kombination.
Parallel bietet das ZDF auf sportstudio.de mehrere Livestreams an darunter den Riesenslalom der Frauen aus Tremblant, den Super-G der Männer aus Beaver Creek sowie die Skisprung-Wettbewerbe der Nordischen Kombinierer.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel