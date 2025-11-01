Paramount+ sichert sich UFC-Rechte auch in Lateinamerika und Australien

Paramount und die Ultimate Fighting Championship (UFC) weiten ihre Zusammenarbeit deutlich aus. Ab 2026 wird Paramount+ nicht nur in den USA, sondern auch in Lateinamerika inklusive Brasilien sowie in Australien zur exklusiven Streaming-Heimat aller UFC-Events. Die Ankündigung markiert eine Erweiterung des im August 2025 geschlossenen siebenjährigen Exklusivdeals für den US-Markt. Nun umfasst die Vereinbarung auch die Rechte für zwei zentrale Wachstumsregionen, was Paramount+ als globale Sportplattform weiter stärkt.
Paramount+ Abonnenten in Lateinamerika erhalten künftig alle 13 großen Pay-Per-View-Events sowie 30 Fight Nights live und ohne Aufpreis. Damit etabliert sich der Dienst endgültig als erste Adresse für MMA-Fans in der Region. In Australien integriert Paramount+ die Fight Nights sowie die Prelims der großen Nummern-Events in sein wachsendes Live-Sport-Angebot. Damit tritt der Streamingdienst dort in direkte Konkurrenz zu Foxtel und Kayo Sports und bündelt künftig Top-Sport, Serien und Filme unter einem Dach.
Die Partnerschaft mit Paramount ist unglaublich und sie wird immer größer, sagte UFC-Präsident und CEO Dana White. Dass sie jetzt auch Lateinamerika und Australien übernehmen, zeigt, wie entschlossen sie dieses Geschäft angehen. Ich freue mich riesig darauf, die Zusammenarbeit fortzusetzen und weltweit neue Talente aufzubauen.
Auch Cindy Holland, Chair of Direct-To-Consumer bei Paramount, betonte die strategische Bedeutung der Erweiterung: Premium-UFC-Inhalte weltweit zu liefern, bleibt für uns oberste Priorität. Diese Partnerschaft bringt die spektakulärsten Kämpfe direkt zu den Fans in mehr Ländern und in besserer Qualität als je zuvor.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel