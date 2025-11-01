Paramount+ sichert sich UFC-Rechte auch in Lateinamerika und Australien

International

Die Kämpfe werden künftig auch in weiteren Empfangsgebieten von Paramount+ zu sehen sein.

Paramount und die Ultimate Fighting Championship (UFC) weiten ihre Zusammenarbeit deutlich aus. Ab 2026 wird Paramount+ nicht nur in den USA, sondern auch in Lateinamerika  inklusive Brasilien  sowie in Australien zur exklusiven Streaming-Heimat aller UFC-Events. Die Ankündigung markiert eine Erweiterung des im August 2025 geschlossenen siebenjährigen Exklusivdeals für den US-Markt. Nun umfasst die Vereinbarung auch die Rechte für zwei zentrale Wachstumsregionen, was Paramount+ als globale Sportplattform weiter stärkt.Paramount+ Abonnenten in Lateinamerika erhalten künftig alle 13 großen Pay-Per-View-Events sowie 30 Fight Nights live und ohne Aufpreis. Damit etabliert sich der Dienst endgültig als erste Adresse für MMA-Fans in der Region. In Australien integriert Paramount+ die Fight Nights sowie die Prelims der großen Nummern-Events in sein wachsendes Live-Sport-Angebot. Damit tritt der Streamingdienst dort in direkte Konkurrenz zu Foxtel und Kayo Sports und bündelt künftig Top-Sport, Serien und Filme unter einem Dach.Die Partnerschaft mit Paramount ist unglaublich  und sie wird immer größer, sagte UFC-Präsident und CEO Dana White. Dass sie jetzt auch Lateinamerika und Australien übernehmen, zeigt, wie entschlossen sie dieses Geschäft angehen. Ich freue mich riesig darauf, die Zusammenarbeit fortzusetzen und weltweit neue Talente aufzubauen.Auch Cindy Holland, Chair of Direct-To-Consumer bei Paramount, betonte die strategische Bedeutung der Erweiterung: Premium-UFC-Inhalte weltweit zu liefern, bleibt für uns oberste Priorität. Diese Partnerschaft bringt die spektakulärsten Kämpfe direkt zu den Fans  in mehr Ländern und in besserer Qualität als je zuvor.