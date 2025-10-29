Neues «Scrubs» startet am 25. Februar

US-Fernsehen

Außerdem wird auch «Will Trent» Anfang des Jahres mit neuen Geschichten zurückkehren.

ABC hat den Starttermin des-Reboots bekanntgegeben. Die Neuauflage der beliebten Krankenhaus-Sitcom feiert am 25. Februar 2026 Premiere  und das gleich mit einer Doppelfolge um 20 Uhr. Danach steht die Serie wie gewohnt am Folgetag auf Hulu zum Streamen bereit.Die Rückkehr von «Scrubs» bringt nicht nur Nostalgie, sondern auch die Originalstars zurück: Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke, Judy Reyes und John C. McGinley kehren in ihre Kultrollen zurück. Neu im Cast sind Vanessa Bayer und Joel Kim Booster. Produziert wird die Neuauflage erneut von 20th Television, die Serie stammt wie das Original von Bill Lawrence und Zach Braff, die gemeinsam als Executive Producer fungieren.Neben dem «Scrubs»-Comeback kündigte ABC sein komplettes Midseason-Programm 2026 an:startet am 6. Januar in die vierte Staffel,kehrt am selben Abend mit Staffel acht zurück. Am 8. Januar folgen die Dramenund. Ebenfalls bestätigt:(ab 7. Januar),(ab 26. Januar) sowie, die am 22. März mit Taylor Frankie Paul als Hauptdarstellerin auf einen neuen Sendeplatz am Sonntagabend rückt.ABC-Präsident Craig Erwich betonte die Bedeutung des Line-ups: Unsere Midseason steht für außergewöhnliches Storytelling  von gefeierten Dramen bis zu herausragenden Komödien. Mit dem Comeback von «Scrubs» setzen wir ein klares Zeichen: Kult trifft auf Gegenwart.