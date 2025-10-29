Rebecca Mir heuert bei «Exclusiv» an

Neuzugang bei «Exclusiv»: Ab 2026 verstärkt Rebecca Mir das Moderationsteam des RTL-Starmagazins und wird neben Hauptmoderatorin Frauke Ludowig regelmäßig durch «Exclusiv» und «Exclusiv Weekend» führen. Zum Moderationsteam gehört zudem auch weiterhin Kena Amoa. Im gleichen Zusammenhang ist wohl auch das wegfallen der Moderation von Bella Lesnik zu sehen, die zukünftig nicht mehr vor der Kamera steht.
Rebecca Mir indes stand in den vergangenen 13 Jahren für das ProSieben-Magazin «taff» vor der Kamera. Ihren medialen Durchbruch feierte sie 2011 mit ihrer Teilnahme an «Germanys Next Topmodel», wo sie den zweiten Platz belegte. Es folgten zahlreiche weitere Medien-Auftritte wie beispielsweise ihr Mitwirken bei «Lets Dance». Damit bringe Rebecca Mir langjährige Erfahrung in der Promi- und Lifestyle-Berichterstattung mit, bescheinigt RTL.
Wolf-Ulrich Schüler, Chefredakteur VIP, Digital und Social Media sowie stellvertretender Geschäftsführer RTL NEWS: Wir freuen uns sehr, dass Rebecca zu RTL kommt! Sie ist eine der populärsten Moderatorinnen und nicht nur im TV folgen ihr täglich Millionen Fans. Sie wird die Marke «Exclusiv» mit ihrem eigenen Stil weiterentwickeln". Frauke Ludowig: Ich freue mich sehr, Rebecca Mir als neue Kollegin begrüßen zu dürfen. Ich kenne sie schon lange und sie war auch meine Wunschkandidatin, um sie für «Exclusiv» zu gewinnen". Rebecca Mir selbst gibt zu Protokoll: "«Exclusiv» ist für mich das Starmagazin schlechthin. Seit drei Jahrzehnten begeistert die Sendung mit spannenden Geschichten aus der Promi-Welt. Ich freue mich sehr, jetzt einen neuen Karriereschritt zu gehen..."
