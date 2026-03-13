Amazon verteuert werbefreies Prime Video in den USA

US-Fernsehen

Der Streamingdienst führt mit Prime Video Ultra ein neues, teureres Abo für werbefreies Streaming ein.

Amazon passt sein Streamingangebot in den USA an und erhöht den Preis für werbefreies Streaming bei Prime Video. Ab dem 10. April 2026 wird die bisherige werbefreie Option in Prime Video Ultra umbenannt und kostet künftig 4,99 US-Dollar pro Monat zusätzlich zur Prime-Mitgliedschaft. Bislang verlangte Amazon für die Werbefreiheit lediglich 2,99 Dollar monatlich.Mit dem neuen Tarif erhalten Nutzer zusätzliche Funktionen. So steigt die Anzahl der gleichzeitigen Streams von drei auf fünf, außerdem können bis zu 100 Inhalte für die Offline-Nutzung heruntergeladen werden  bislang lag das Limit bei 25. Zudem wird exklusives Streaming in 4K beziehungsweise UHD für Ultra-Abonnenten freigeschaltet. Amazon betont, dass die Anpassung notwendig sei, um ein werbefreies Streaming mit erweiterten Funktionen anbieten zu können. Gleichzeitig bleibe das reguläre Prime-Video-Angebot mit Werbung weiterhin Teil der Prime-Mitgliedschaft, die derzeit 14,99 Dollar pro Monat beziehungsweise 139 Dollar pro Jahr kostet.Die Einführung von Werbung im Basistarif hatte Amazon bereits Anfang 2024 umgesetzt. Damals konnten Kunden gegen eine Zusatzgebühr weiterhin ohne Werbung streamen. Eine Sammelklage von Kunden, die Amazon wegen dieser Änderung vorwarfen, sie getäuscht zu haben, wurde im Juli 2025 von einem US-Bundesgericht abgewiesen.