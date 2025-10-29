Quotennews

«Sommerhaus der Stars» punktet linear nicht

Fabian Riedner von 29. Oktober 2025, 08:35 Uhr

Bei «Extra» ging es um die Abnehmspritze  weshalb man nach zwei Jahren ein Fazit zog.

In der vergangenen Woche sahen lediglich 0,23 Millionen junge Menschen im linearen Fernsehen eine neue Ausgabe von «Das Sommerhaus der Stars  Kampf der Promipaare». In dieser Woche wurde bis 22.30 Uhr eine neue Ausgabe gesendet, die immerhin 0,31 Millionen Umworbene einspülte und für einen Marktanteil von 6,5 Prozent sorgte. Insgesamt schalteten 1,01 Millionen Zuseher ein, das führte zu 4,3 Prozent. Bei RTL+ sollen in der Regel rund 1,2 Millionen Menschen zuschauen.



Mareile Höppner führte im Anschluss durch das 90-minütige «Extra», das ein Resümee nach zwei Jahren Abnehmspritze zog. Ist dieses Medikament eine Wunderpille oder ein Gesundheitsrisiko? 0,77 Millionen Menschen schalteten ein, das führte zu einem Marktanteil von 5,7 Prozent. Der große Check der Non-Food-Discounter wie Action führte 0,17 Millionen Umworbene und 6,7 Prozent Marktanteil.



Die Einschaltquoten von «Unter uns» sind weiterhin mau. Die RTL-Dauersoap erreichte am Dienstag um 17.30 Uhr die 7.736. Sendung. Patrizia wird von alten Gefühlen überwältigt, als ihre große Liebe plötzlich vor ihr steht  doch das sahen nur 0,69 Millionen Zuschauer. Es wurden unterdurchschnittliche 5,2 Prozent eingefahren. In der Zielgruppe waren 0,12 Millionen dabei, das führte zu 6,2 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

