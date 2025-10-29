«Only Murders in the Building» geht weiter

US-Fernsehen

In der sechsten Staffel macht das Trio einen Ausflug nach London.

Hulu hat seine mehrfach Emmy-prämierte Erfolgskomödieoffiziell um eine sechste Staffel verlängert. Damit bleibt die Krimiserie rund um die charmanten Hobby-Detektive Charles, Oliver und Mabel eines der erfolgreichsten Originalformate des US-Streamers. Die neuen Folgen sollen erstmals außerhalb der USA gedreht werden  das Trio verlässt New York City und reist nach London, wo sie einem neuen, mysteriösen Fall auf die Spur kommen.Die aktuelle fünfte Staffel, die am 28. Oktober mit ihrem Finale endete, wartet erneut mit einem hochkarätigen Ensemble auf. Neben den Hauptdarstellern Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez kehren auch Meryl Streep, DaVine Joy Randolph und Richard Kind zurück. Außerdem sind unter anderem Nathan Lane, Renée Zellweger, Christoph Waltz, Bobby Cannavale, Téa Leoni und Keegan-Michael Key in Gastrollen zu sehen.Die Serie stammt von Steve Martin und John Hoffman («Grace & Frankie», «Looking») und wird von 20th Television produziert. Zu den Executive Producers gehören neben Martin und Hoffman auch Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman («This Is Us»), Jess Rosenthal, Ben Smith und JJ Philbin.