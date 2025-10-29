«TV total» enttäuscht zwei von drei Mal

Gleich drei Mal war Sebastian Pufpaff am Dienstagabend mit «TV total» auf Sendung. Zwischen 20.15 und 21.25 Uhr lief die neue Sendung, die auf 0,73 Millionen Zuschauer und 2,9 Prozent kam. Bei den Werberelevanten wurden 0,38 Millionen ermittelt, der Marktanteil bewegte sich bei 7,3 Prozent. Damit lag man nur noch auf Senderschnitt, allerdings lief König Fußball im ZDF. Mit «Experte für alles» sank das Interesse auf 0,27 Millionen und 1,2 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,20 Millionen und 4,6 Prozent gefunden.
Die vorerst letzte Wiederholung von «TV total Aber mit Gast» schalteten noch einmal 0,18 Millionen Menschen ab drei Jahren ein, der Marktanteil lag bei 1,2 Prozent. Bei den jungen Menschen waren 0,11 Millionen dabei, das sorgte für 3,6 Prozent. Schließlich erreichte die «TV total»-Wiederholung um 23.35 Uhr 0,12 Millionen Zuschauer, wovon 0,06 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Der Marktanteil lag bei 3,5 Prozent. ProSieben-Chef Hannes Hiller fährt derzeit ab 21.25 Uhr einen enttäuschenden Abend auf.
Bei Sat.1 lief «Hochzeit auf den ersten Blick» vor 0,82 Millionen Zuschauern, die knapp dreistündige Sendung sicherte sich 0,22 Millionen Umworbene. Zwischen 20.15 und 22.55 Uhr verbuchte die Show einen Marktanteil von 4,9 Prozent. Die «Spiegel TV Reportage» zum Thema Pimp meinen Garten Von Outdoorküche bis Megabeet brachte 0,29 Millionen Zuschauer. Mit 0,06 Millionen aus der Zielgruppe fuhr man 2,4 Prozent ein.
