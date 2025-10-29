Quotennews

«TV total» enttäuscht zwei von drei Mal

Fabian Riedner von 29. Oktober 2025, 08:27 Uhr

Allerdings lief die Erstausstrahlung der 20.15-Uhr-Ausgabe erfolgreich. Klaas Heufer-Umlauf und «Experte für alles» waren eine Enttäuschung.

Gleich drei Mal war Sebastian Pufpaff am Dienstagabend mit «TV total» auf Sendung. Zwischen 20.15 und 21.25 Uhr lief die neue Sendung, die auf 0,73 Millionen Zuschauer und 2,9 Prozent kam. Bei den Werberelevanten wurden 0,38 Millionen ermittelt, der Marktanteil bewegte sich bei 7,3 Prozent. Damit lag man nur noch auf Senderschnitt, allerdings lief König Fußball im «Experte für alles» sank das Interesse auf 0,27 Millionen und 1,2 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,20 Millionen und 4,6 Prozent gefunden.



Die vorerst letzte Wiederholung von «TV total  Aber mit Gast» schalteten noch einmal 0,18 Millionen Menschen ab drei Jahren ein, der Marktanteil lag bei 1,2 Prozent. Bei den jungen Menschen waren 0,11 Millionen dabei, das sorgte für 3,6 Prozent. Schließlich erreichte die «TV total»-Wiederholung um 23.35 Uhr 0,12 Millionen Zuschauer, wovon 0,06 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Der Marktanteil lag bei 3,5 Prozent. ProSieben-Chef Hannes Hiller fährt derzeit ab 21.25 Uhr einen enttäuschenden Abend auf.



Bei «Hochzeit auf den ersten Blick» vor 0,82 Millionen Zuschauern, die knapp dreistündige Sendung sicherte sich 0,22 Millionen Umworbene. Zwischen 20.15 und 22.55 Uhr verbuchte die Show einen Marktanteil von 4,9 Prozent. Die «Spiegel TV Reportage» zum Thema Pimp meinen Garten  Von Outdoorküche bis Megabeet brachte 0,29 Millionen Zuschauer. Mit 0,06 Millionen aus der Zielgruppe fuhr man 2,4 Prozent ein.

Gleich drei Mal war Sebastian Pufpaff am Dienstagabend mitauf Sendung. Zwischen 20.15 und 21.25 Uhr lief die neue Sendung, die auf 0,73 Millionen Zuschauer und 2,9 Prozent kam. Bei den Werberelevanten wurden 0,38 Millionen ermittelt, der Marktanteil bewegte sich bei 7,3 Prozent. Damit lag man nur noch auf Senderschnitt, allerdings lief König Fußball im ZDF . Mitsank das Interesse auf 0,27 Millionen und 1,2 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,20 Millionen und 4,6 Prozent gefunden.Die vorerst letzte Wiederholung vonschalteten noch einmal 0,18 Millionen Menschen ab drei Jahren ein, der Marktanteil lag bei 1,2 Prozent. Bei den jungen Menschen waren 0,11 Millionen dabei, das sorgte für 3,6 Prozent. Schließlich erreichte die-Wiederholung um 23.35 Uhr 0,12 Millionen Zuschauer, wovon 0,06 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Der Marktanteil lag bei 3,5 Prozent. ProSieben-Chef Hannes Hiller fährt derzeit ab 21.25 Uhr einen enttäuschenden Abend auf.Bei Sat.1 liefvor 0,82 Millionen Zuschauern, die knapp dreistündige Sendung sicherte sich 0,22 Millionen Umworbene. Zwischen 20.15 und 22.55 Uhr verbuchte die Show einen Marktanteil von 4,9 Prozent. Diezum Thema Pimp meinen Garten  Von Outdoorküche bis Megabeet brachte 0,29 Millionen Zuschauer. Mit 0,06 Millionen aus der Zielgruppe fuhr man 2,4 Prozent ein.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

vorheriger Artikel

nächster Artikel