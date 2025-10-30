John C. Malone übergibt Vorsitz bei Liberty Media

Köpfe

Robert R. Bennett übernimmt die Führungsposition ab 1. Januar 2026.

Führungswechsel beim US-Medienkonzern Liberty Media: Der langjährige Chairman John C. Malone wird zum 1. Januar 2026 von seinem Posten im Board of Directors zurücktreten und künftig als Chairman Emeritus fungieren. Sein Nachfolger wird Robert R. Dob Bennett, der seit Jahrzehnten zu Malones engsten Weggefährten zählt und aktuell als Vice Chairman im Vorstand tätig ist.Malone, der Liberty Media 1991 gegründet und über mehr als drei Jahrzehnte geprägt hat, erklärte, der Zeitpunkt sei ideal, um Verantwortung abzugeben: Mit der erfolgreichen Vereinfachung unseres Portfolios und der starken Position unserer operativen Geschäfte ist jetzt der richtige Moment, um einen Schritt zurückzutreten. Ich freue mich, dass Dob Bennett, mein Partner seit 35 Jahren, die Rolle des Chairman übernimmt. Bennett würdigte Malone als visionären Unternehmer ohnegleichen und betonte, er fühle sich geehrt, die Nachfolge anzutreten.Bennett gehört dem Vorstand von Liberty Media seit 1994 an und war von 1997 bis 2005 CEO des Unternehmens. Der aktuelle Vorstand besteht ab 2026 aus acht Mitgliedern, davon fünf unabhängigen Direktoren. Liberty Media hält unter anderem Mehrheitsbeteiligungen an Formula 1, MotoGP und Live Nation und ist über seine beiden Aktiengruppen  die Formula One Group und die Liberty Live Group  an diversen Medien- und Entertainment-Unternehmen beteiligt. Malones Stimmanteile an Liberty Media liegen weiterhin bei knapp 50 Prozent, womit er auch künftig großen Einfluss auf den Konzern behält.