«Gefragt  Gejagt» macht Winterpause

Das Erste strukturiert seinen Nachmittag um: Ab dem 15. Dezember pausiert das erfolgreiche Quizformat «Gefragt Gejagt», stattdessen rückt das Boulevardmagazin «Brisant» wieder auf den angestammten 17.15-Uhr-Sendeplatz. Der Slot um 16.15 Uhr wird im Winter mit wechselnden Formaten bespielt zum Auftakt laufen dort in der ersten Woche mehrere britische Königsdokumentationen.
Zum Start zeigt Das Erste am 15. Dezember die zweiteilige Reihe «Die Queen Schicksalsjahre einer Königin» (SWR, rbb, NDR) von Claire Walding. Der erste Teil, Poster Girl, beleuchtet den Aufstieg der jungen Elisabeth von der behüteten Prinzessin zur Hoffnungsträgerin einer neuen Ära, während Teil zwei, Long live the Queen, den Übergang zur Monarchin nach dem Tod ihres Vaters König Georg VI. dokumentiert. Beide Filme bieten eindrucksvolle Archivbilder und persönliche Einblicke in das Leben der Queen.
Im Anschluss folgt um 17.00 Uhr wie gewohnt die «Tagesschau», ehe um 17.15 Uhr «Brisant» mit den neuesten Boulevard- und Gesellschaftsthemen übernimmt. Den Abschluss des ARD-Nachmittags bildet weiterhin «Wer weiß denn sowas?» mit Kai Pflaume um 18.00 Uhr. Ob und wann «Gefragt Gejagt» im neuen Jahr zurückkehrt, ist derzeit noch offen.
