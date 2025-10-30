FOX und Taraji P. Henson arbeiten zusammenn

Die mit dem Golden Globe ausgezeichnete und für den Oscar und den Emmy nominierte Schauspielerin Taraji P. Henson hat zusammen mit ihrer Firma TPH Entertainment einen mehrjährigen First-Look-Vertrag mit FOX Entertainment Studios (FES) abgeschlossen. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Henson als ausführende Produzentin und Content-Entwicklerin für scripted und unscripted Fernsehprogramme in den Bereichen Comedy, Drama und Reality-Formate tätig sein. Henson ist bekannt für ihre ikonische Rolle als Cookie Lyon in der FOX-Erfolgsserie «Empire», die ihr eine Emmy-Nominierung und einen Golden Globe Award einbrachte.
Henson wird zusammen mit Jamila Jordan-Theus, Leiterin der Entwicklungs- und Produktionsabteilung bei TPH Entertainment, und ihrem Team sofort mit der Arbeit beginnen und eine Reihe bahnbrechender scripted und unscripted Projekte für FOX Entertainment Studios entwickeln.
Taraji bringt eine enorme Vision, Engagement und kreative Unerschrockenheit in jedes Projekt ein, was sie zu einer wirklich inspirierenden Partnerin macht, sagten Hannah Pillemer, Leiterin Drehbuch, und Allison Wallach, Leiterin Unscripted, von FOX Entertainment Studios. Zusammen mit TPH Entertainment freuen wir uns darauf, neue Stimmen zu fördern und Projekte zu entwickeln, die das Publikum von heute unterhalten und fesseln.
Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Fernando Szew und dem gesamten Team von FOX Entertainment Studio, um weiterhin durchdachte und mutige Geschichten mit authentischen Stimmen zu produzieren, so Henson und Jordan-Theus. TPH basiert auf den Säulen der Gemeinschaft, daher freuen wir uns darauf, dieses Storytelling-Kollektiv zu unterstützen und dem Publikum auf der ganzen Welt spannende Kreativprojekte zu präsentieren.
Taraji P. Henson ist eine Oscar-nominierte Schauspielerin, Produzentin, Nr. 1-Bestsellerautorin der New York Times, Unternehmerin und Verfechterin der psychischen Gesundheit, deren Einfluss weit über die Leinwand hinausreicht. Bekannt für ihre EMMY-nominierte und mit dem Golden Globe ausgezeichnete Darstellung der Cookie Lyon in «Empire» und ihre gefeierten Auftritte in «The Color Purple», «Hidden Figures» und «The Curious Case of Benjamin Button», prägt Henson weiterhin die Kultur durch ihr kraftvolles Storytelling. Zuletzt war sie in Netflix' «Straw» und Peacocks rekordverdächtigem «Fight Night» zu sehen.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel