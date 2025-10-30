Tubi kündigt erste Creator-Filmreihe an

Kino-News

Das Fox-Unternehmen schloss eine Partnerschaft mit Kevin Harts Hartbeat ab.

Der werbefinanzierte Streamingdienst Tubi startet 2026 seine erste Reihe exklusiver Creator-geführter Originalfilme  in Kooperation mit Kevin Harts Produktionsfirma Hartbeat. Im Rahmen der erweiterten Partnerschaft entstehen vier neue Filme, die kreative Talente aus der digitalen Entertainment-Szene in den Mittelpunkt stellen.Den Auftakt bildet, ein übernatürlicher Thriller von und mit Kinigra Deon, die auch Regie führt und das Drehbuch schrieb. Der Film erzählt von einer Gruppe schwarzer Collegefreunde, die in einer feindseligen Kleinstadt stranden, in der lokale Mythen plötzlich erschreckend real werden. Als zweites Projekt folgt, eine Horror-Komödie mit DC Young Fly, Chico Bean und Karlous Miller aus dem Podcast The 85 South Show. Darin gerät ein Roadtrip im Süden der USA in einer mysteriösen Stadt völlig aus dem Ruder. Zwei weitere Filme sollen in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden.Dieses erste Paket exklusiver Titel ist ein wichtiger Meilenstein für unser Tubi-for-Creators-Programm, sagte Rich Bloom, Executive Vice President bei Tubi. Jeff Clanagan, Präsident und Chief Distribution Officer von Hartbeat, ergänzte: Hartbeat steht seit jeher für Geschichten, die aus der Kultur heraus entstehen. Gemeinsam mit Tubi geben wir neuen Stimmen Raum, ihre Kreativität einem weltweiten Publikum zu zeigen. Tubi zählt laut Unternehmensangaben mittlerweile über 100 Millionen aktive monatliche Nutzer und will mit dieser Partnerschaft verstärkt auf authentisches, divers aufgestelltes Storytelling setzen.