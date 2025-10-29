RTL macht neue Zirkus-Doku

TV-News

Es geht um den Cirque du Soleil, der seine erste feste Residenzshow nach Europa bringt und Weltpremiere im Theater am Potsdamer Platz feiert.

Der Sender RTL hat eine neue Zirkus-Doku angekündigt. Die Produktion trägt dabei den Titel «Cirque du Soleil: Alizé - Die Magie hinter dem Unsichtbaren». Ausgestrahlt wird sie ab Freitag, den 28. November um 23.15 Uhr, läuft aber nur bis 00.00 Uhr, weil dann schon wieder das «Nachtjournal» folgt. Damit dockt die Sendung thematisch an das Vorprogramm «Ninja Warrior Germany» an, welches ja zumindest teilweise ebenfalls artistische Elemente enthält.

Inhaltlich dreht sich alles darum, dass eine neue Ära beginnt: Der Cirque du Soleil bringt seine erste feste Residenzshow nach Europa und feiert Weltpremiere im Theater am Potsdamer Platz in Berlin. Von Proben in Montréal über Artisten, die an ihre physischen Grenzen gehen, bis zum aufwendigen Umbau des Theaters am Potsdamer Platz soll die Produktion mit dem Titel «Cirque du Soleil: Alizé - Die Magie hinter dem Unsichtbaren» handeln.

Bezüglich der Quoten besteht durchaus Hoffnung auf eine solide Resonanz. Zwar konnte das zehnjährige Jubiläum von «Ninja Warrior Germany» mit dem letztmaligen Auftreten des Stamm-Kommentators Frank Buschmann bisher noch nicht für einen sonderlichen Boost sorgen, zuletzt bewegten sich die Marktanteile in der Zielgruppe allerdings um vernünftige Werte zwischen elf und zwölf Prozent.

