ProSieben Fun zeigt «The Sentinels»

Der Fernsehsender ProSieben Fun präsentiert am Donnerstag, dem 20. November, die französische Serie «The Sentinels» als Premiere. Die Ausstrahlung des actiongeladenen Kriegsdramas mit Science-Fiction-Elementen erfolgt ab 20:15 Uhr und umfasst acht Folgen. Die Serie wurde 2023 unter der Regie von Thierry Poiraud und Édouard Salier produziert und basiert auf der gleichnamigen Graphic Novel von Xavier Dorison und Enrique Breccia, die bei Delcourt erschienen ist.
Die Handlung des Werkes ist während des Ersten Weltkriegs angesiedelt: Frankreich steht kurz vor der Niederlage, als ein geheim gehaltenes Militärprojekt ein experimentelles Serum entwickelt, das gewöhnlichen Soldaten übermenschliche Kräfte verleiht. Der junge Soldat Gabriel Ferraud (Louis Peres) überlebt schwer verwundet den Fronteinsatz und wird Teil dieser gefährlichen Versuchsreihe. Als einer der sogenannten "Sentinels" erfährt er eine Steigerung seiner physischen Fähigkeiten, die ihn nahezu unverwundbar machen. Bald jedoch wird er sich der Erkenntnis gegenüber sehen, dass der Preis für diese Macht seine Menschlichkeit sein könnte.
In der Serie werden klassische Elemente des Kriegsdramas mit Science-Fiction-Motiven vermischt. Kennzeichnend hierfür ist ein düsterer Retro-Futurismus, der die Atmosphäre des Krieges intensiviert und eine tragische Liebesgeschichte zwischen den Figuren Gabriel und Irène (Olivia Ross) erzählt. Die Produktion der Serie wurde von Federation Studios und Esprits Frappeurs übernommen, wobei letztere bereits mit der Produktion einer zweiten Staffel betraut wurden. Darüber hinaus sind Ouassini Embarek, Kacey Mottet-Klein, Carl Malapa und Noam Morgensztern in weiteren Rollen zu sehen.
