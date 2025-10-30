«House of the Dragon»: Zweite Staffel bei ProSieben

Am Freitag, den 21. November 2025, startet bei ProSieben die zweite Staffel der Fantasyserie «House of the Dragon» erstmals im deutschen Free-TV. Ab 20:15 Uhr zeigt der Sender gleich zwei Folgen der neuen Staffel: Ein Sohn für einen Sohn und Rhaenyra die Grausame. Damit knüpft das «Game of Thrones»-Prequel an die dramatischen Ereignisse des ersten Staffelfinales an und führt den erbitterten Machtkampf um den Eisernen Thron fort.
Die Handlung setzt unmittelbar nach den tragischen Geschehnissen der ersten Staffel ein: Rhaenyra Targaryen (Emma DArcy) wird von Trauer und Rachedurst getrieben, nachdem ihr Sohn getötet wurde. Während sie mit ihren Verbündeten den Krieg vorbereitet, plant ihr Onkel Daemon (Matt Smith) einen grausamen Vergeltungsschlag, der den Konflikt in Westeros eskalieren lässt. In Königsmund nutzt Otto Hohenturm (Rhys Ifans) die Gelegenheit, um Rhaenyra öffentlich zu diskreditieren, während König Aegon II. (Tom Glynn-Carney) immer unberechenbarer agiert.
Inszeniert wurden die Auftaktfolgen von Alan Taylor und Clare Kilner, das Drehbuch stammt von Ryan Condal und Sara Hess, die musikalische Untermalung liefert erneut Ramin Djawadi. Neben Emma DArcy und Matt Smith kehren auch Olivia Cooke, Eve Best, Steve Toussaint und Rhys Ifans zurück. Insgesamt umfasst Staffel zwei acht Folgen, die den blutigen Tanz der Drachen in voller Wucht entfesseln.
