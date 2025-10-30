Kino-Termin für nächsten Eberhofer-Krimi steht

Kino-News

Es handelt sich dann um den inzwischen zehnten Film der Reihe.

, die zehnte Verfilmung aus der Bestseller-Reihe von Rita Falk ist nach Dreharbeiten in Niederbayern und München im Kasten. Mit dabei ist wieder das Ensemble rund um Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff, Eisi Gulp, Enzi Fuchs, Gerhard Wittmann, Daniel Christensen, Stephan Zinner, Max Schmidt und viele mehr. Schon im kommenden Sommer können sich die Fans auf den Start einstellen - «Steckerlfischfiasko» läuft am 13. August 2026 in den Kinos an.So sieht die Handlung aus: Für den Dorfgendarm Franz Eberhofer geht es auf bisher unberührtes Terrain, als der örtliche Steckerlfischkönig auf dem hiesigen Golfplatz mausetot aufgefunden wird. Klar, dass sich der Franz da nicht länger mit Nichtigkeiten wie dem Umzug in den Neubau oder dem Wahlkampf von der Susi zur Bürgermeisterin aufhalten kann. Gemeinsam mit Kumpel Rudi Birkenberger ermittelt das Team inmitten zweier verfeindeter Volksfestclans.Ed Herzog, Regie & Drehbuch: Das Filmteam rund um die Eberhofer-Welt ist mittlerweile zu meiner zweiten Familie geworden. Rita Falk hat uns mit ihren einzigartigen Vorlagen wunderbare Figuren und Geschichten geschenkt, aus denen wir nun schon zum zehnten Mal schöpfen dürfen. Der Streifen ist eine Constantin Film Produktion in Co-Produktion mit der ARD Degeto und dem Bayerischen Rundfunk und wurde mit Mitteln des FilmFernsehFonds Bayern (FFF) und des Deutschen Filmförderfonds (DFFF) gefördert.