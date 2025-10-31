Nexstar verlängert Vertrag mit CEO Perry A. Sook

Köpfe

Der Gründer des Unternehmens wird bis Ende März 2029 definitiv an Bord bleiben.

Die Nexstar Media Group hat den Vertrag mit ihrem Gründer, Vorsitzenden und CEO Perry A. Sook bis zum 31. März 2029 verlängert. Das gab das US-Medienunternehmen am Donnerstag bekannt. Sook, der Nexstar 1996 gegründet hat und seither an der Spitze steht, ist der drittgrößte Anteilseigner des Konzerns. Unter seiner Führung hat Nexstar mehr als 40 Akquisitionen abgeschlossen und sich zum größten lokalen TV-Sendernetzwerk der USA entwickelt.Ich war noch nie so motiviert und optimistisch, was die Zukunft von Nexstar betrifft, sagte Sook in der Mitteilung. Ich freue mich darauf, das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase zu führen und weiterhin Mehrwert für unsere Aktionäre, Werbekunden, Mitarbeitenden und die Gemeinden zu schaffen, die wir bedienen.Der Vorstand lobte Sooks strategisches Geschick und seine Führungsstärke. Jay M. Grossman, Vorsitzender des Vergütungsausschusses, erklärte: Perrys Vision und seine tiefe Kenntnis der Medienlandschaft waren entscheidend für Nexstars Erfolg. Besonders mit Blick auf die geplante Übernahme von TEGNA sieht der Vorstand in Sook den idealen Manager, um den nächsten Wachstumsschritt zu gestalten und den Unternehmenswert weiter zu steigern.