Comcast-Gewinn sinkt  Geschäfte laufen aber gut

Comcast hingegen verbuchte zwischen dem 1. Juli und dem 30. September 2025 einen Umsatz von 31,198 Milliarden US-Dollar. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es noch 32,070 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen sank um 0,7 Prozent auf 9,669 Milliarden US-Dollar. Das Nettoeinkommen sank von 4,337 auf 4,125 Milliarden US-Dollar. Allerdings stieg der Free Cashflow um 45,2 Prozent auf 4,945 Milliarden US-Dollar.
Der Umsatz im Medienbereich sank von 8,231 auf 6,589 Milliarden US-Dollar. Klammert man die Olympischen Sommerspiele in Paris aus, verbessert sich der Umsatz sogar um 4,2 Prozent. Bei den Spielen in Paris verkaufte NBC Werbung im Wert von über einer Milliarde US-Dollar. Die internationalen Networks wuchsen von 1,070 auf 1,252 Milliarden US-Dollar und der Medienbereich verbesserte den Gewinn vor Steuern von 650 auf 832 Millionen US-Dollar. Das Studiogeschäft stieg um 6,1 Prozent auf 3,0 Milliarden US-Dollar. Die Kino-Einspielergebnisse stiegen von 611 auf 639 Millionen US-Dollar und die Content-Deals von 1,865 auf 2,035 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn ging von 468 auf 365 Millionen US-Dollar zurück. Die Themenparks machten 958 Millionen US-Dollar Gewinn, was einem Plus von 13,1 Prozent entspricht.
Im Breitbandgeschäft Connectivity & Platforms sank der Umsatz von 20,291 auf 20,176 Milliarden US-Dollar und der Gewinn um dreieinhalb Prozent auf 8,008 Milliarden US-Dollar. Die Zahl der Business-Kunden stieg von 2,627 auf 2,702 Millionen, während die Zahl der internationalen Kunden, die Dienste wie Universal+ und Peacock nutzen, von 17,716 auf 17,603 Millionen sank. Die Zahl der Abonnenten in den Vereinigten Staaten von Amerika sank von 31,324 auf 30,642 Millionen. Der Streamingdienst Peacock hatte zum 30. September 41 Millionen Abonnenten und blieb damit nahezu unverändert gegenüber den Ergebnissen des restlichen Jahres. Comcast gab bekannt, dass der Streaming-Dienst im dritten Quartal 217 Millionen US-Dollar Verlust gemacht hat, was eine Verringerung der Verluste gegenüber 436 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum darstellt.
Wir machen stetige Fortschritte bei der Neupositionierung des Unternehmens für langfristiges, nachhaltiges Wachstum, sagte Brian L. Roberts, Vorsitzender und Chief Executive Officer der Comcast Corporation. Im Bereich Konnektivität unternehmen wir gezielte Schritte, um unsere Breitbandinfrastruktur zu stärken und den Mobilfunk als bedeutenden Wachstumsmotor zu beschleunigen. In diesem Quartal haben wir eine Rekordzahl von 414.000 Mobilfunkanschlüssen hinzugewonnen ein klarer Beweis für den Wert unserer konvergenten Angebote. Darüber hinaus erzielte der Bereich Business Services erneut eine solide Leistung mit einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich und einem Anstieg des bereinigten EBITDA. Im Bereich Content & Experiences bauen wir die Dynamik bei NBC und Peacock weiter aus, während wir uns auf eine der spannendsten Live-Sportphasen unserer Geschichte zubewegen, darunter die umfassende Berichterstattung über die NBA, die letzte Woche begonnen hat. Der frühe Erfolg von Epic Universe trug zu einem Umsatzwachstum von 19 % in unseren Themenparks bei, was die Stärke unserer neuesten Attraktionen und die anhaltende Attraktivität der Marke Universal widerspiegelt. Wir haben in diesem Quartal einen freien Cashflow von 4,9 Milliarden US-Dollar und seit Jahresbeginn 14,9 Milliarden US-Dollar erzielt, trotz erheblicher Investitionen in die Neupositionierung unseres Unternehmens ein Beweis für die Beständigkeit und Widerstandsfähigkeit unseres Kerngeschäfts.
