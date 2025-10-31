«Stranger Things 5»: Offizieller Trailer

Netflix hat den offiziellen Trailer zur fünften und letzten Staffel von «Stranger Things» veröffentlicht und macht deutlich: In Hawkins ist nichts mehr, wie es einmal war. Das große Finale wird in drei Teilen erscheinen: Ausgabe 1 startet am 27. November 2025, Ausgabe 2 folgt am 26. Dezember 2025, das Finale schließlich am 1. Januar 2026. Nach sieben Jahren endet damit die Erfolgsgeschichte rund um Elf, Mike, Dustin und ihre Freunde und der Trailer verspricht ein düsteres, actiongeladenes Ende.
Serienschöpfer Ross und Matt Duffer erklären gegenüber Tudum.com, dass die neue Staffel ohne Vorlauf in das Chaos einsetzt: Hawkins steht unter militärischer Quarantäne, Überwachungskameras sind allgegenwärtig, und das Übernatürliche hat längst die Oberhand gewonnen. Unsere Held*innen haben am Ende der vierten Staffel verloren diesmal beginnen wir direkt mitten im Sturm, so Ross Duffer.
Auch die Stars der Serie gaben erste Einblicke: Millie Bobby Brown beschreibt Elf als im Kriegszustand, während Gaten Matarazzo betont, dass die Gruppe mit den Nachwirkungen der letzten Kämpfe zu kämpfen hat. Sadie Sink deutet an, dass Max nach ihrem Unfall in Staffel vier nicht mehr dieselbe ist, und Finn Wolfhard spricht von einer letzten, alles entscheidenden Mission gegen Vecna. Mit den Worten der Duffer-Brüder: In Hawkins ist nichts mehr normal und das wird es auch nie wieder sein.
