US-Fernsehen

«Stranger Things 5»: Offizieller Trailer

von

In drei Etappen veröffentlicht Netflix die finalen Episoden der Serie.

Netflix hat den offiziellen Trailer zur fünften und letzten Staffel von «Stranger Things» veröffentlicht  und macht deutlich: In Hawkins ist nichts mehr, wie es einmal war. Das große Finale wird in drei Teilen erscheinen: Ausgabe 1 startet am 27. November 2025, Ausgabe 2 folgt am 26. Dezember 2025, das Finale schließlich am 1. Januar 2026. Nach sieben Jahren endet damit die Erfolgsgeschichte rund um Elf, Mike, Dustin und ihre Freunde  und der Trailer verspricht ein düsteres, actiongeladenes Ende.

Serienschöpfer Ross und Matt Duffer erklären gegenüber Tudum.com, dass die neue Staffel ohne Vorlauf in das Chaos einsetzt: Hawkins steht unter militärischer Quarantäne, Überwachungskameras sind allgegenwärtig, und das Übernatürliche hat längst die Oberhand gewonnen. Unsere Held*innen haben am Ende der vierten Staffel verloren  diesmal beginnen wir direkt mitten im Sturm, so Ross Duffer.

Auch die Stars der Serie gaben erste Einblicke: Millie Bobby Brown beschreibt Elf als im Kriegszustand, während Gaten Matarazzo betont, dass die Gruppe mit den Nachwirkungen der letzten Kämpfe zu kämpfen hat. Sadie Sink deutet an, dass Max nach ihrem Unfall in Staffel vier nicht mehr dieselbe ist, und Finn Wolfhard spricht von einer letzten, alles entscheidenden Mission gegen Vecna. Mit den Worten der Duffer-Brüder: In Hawkins ist nichts mehr normal  und das wird es auch nie wieder sein.


Kurz-URL: qmde.de/165910
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelHulu entwickelt Pilot zu «Southern Bastards»nächster Artikel«Peytons Places» kehrt mit Staffel 5 zurück
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen «King of the Hill» bekommt zwei weitere Staffeln US-Fernsehen FX verlängert Comedy-Serie «Adults» US-Fernsehen FOX Nation bringt zweite Staffel von « The Saints» US-Fernsehen «Peytons Places» kehrt mit Staffel 5 zurück US-Fernsehen Hulu entwickelt Pilot zu «Southern Bastards» US-Fernsehen Netflix sichert sich Geiselthriller «Rabbit, Rabbit» US-Fernsehen FOX und Taraji P. Henson arbeiten zusammenn

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung