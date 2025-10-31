«Stranger Things 5»: Offizieller Trailer

US-Fernsehen

In drei Etappen veröffentlicht Netflix die finalen Episoden der Serie.

Netflix hat den offiziellen Trailer zur fünften und letzten Staffel vonveröffentlicht  und macht deutlich: In Hawkins ist nichts mehr, wie es einmal war. Das große Finale wird in drei Teilen erscheinen: Ausgabe 1 startet am 27. November 2025, Ausgabe 2 folgt am 26. Dezember 2025, das Finale schließlich am 1. Januar 2026. Nach sieben Jahren endet damit die Erfolgsgeschichte rund um Elf, Mike, Dustin und ihre Freunde  und der Trailer verspricht ein düsteres, actiongeladenes Ende.Serienschöpfer Ross und Matt Duffer erklären gegenüber Tudum.com, dass die neue Staffel ohne Vorlauf in das Chaos einsetzt: Hawkins steht unter militärischer Quarantäne, Überwachungskameras sind allgegenwärtig, und das Übernatürliche hat längst die Oberhand gewonnen. Unsere Held*innen haben am Ende der vierten Staffel verloren  diesmal beginnen wir direkt mitten im Sturm, so Ross Duffer.Auch die Stars der Serie gaben erste Einblicke: Millie Bobby Brown beschreibt Elf als im Kriegszustand, während Gaten Matarazzo betont, dass die Gruppe mit den Nachwirkungen der letzten Kämpfe zu kämpfen hat. Sadie Sink deutet an, dass Max nach ihrem Unfall in Staffel vier nicht mehr dieselbe ist, und Finn Wolfhard spricht von einer letzten, alles entscheidenden Mission gegen Vecna. Mit den Worten der Duffer-Brüder: In Hawkins ist nichts mehr normal  und das wird es auch nie wieder sein.