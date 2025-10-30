Roku schreibt Gewinne

Wirtschaft

Das Unternehmen verzeichnet erstmals seit 2021 wieder einen positiven Abschluss.

Das Medienhaus hat am Donnerstag die neuen Quartalszahlen vorgelegt. Der Umsatz konnte von 1,0622 auf 1,2106 Milliarden US-Dollar gesteigert werden, wovon inzwischen 1,0646 Milliarden US-Dollar auf die Plattform entfallen. Vor einem Jahr wurden in den Monaten Juli, August und September nur 908,2 Millionen US-Dollar umgesetzt. Das Geräte-Geschäft sank von 154,0 auf 146,0 Millionen US-Dollar.Roku konnte die Kosten leicht verringern: Statt 515,8 Millionen US-Dollar kosten die Dienste nun 515,4 Millionen US-Dollar. Vor allem bei den administrativen Ausgaben, beispielsweise für Mitarbeiter, konnten neun Prozent eingespart werden, die in Marktforschung und Marketing investiert wurden. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen stieg von -4,883 auf 38,030 Millionen US-Dollar, das Nettoeinkommen verbesserte sich von -9,030 auf 24,812 Millionen US-Dollar.Das Unternehmen teilte mit: Wir haben starke Ergebnisse für das dritte Quartal erzielt und zum ersten Mal seit 2021 vorzeitig ein positives Betriebsergebnis erreicht. Der Plattformumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent, angetrieben durch die Stärke im Bereich Streaming-Dienstleistungen und Videowerbung. Wir haben die Integration mit externen Werbe- und Messplattformen vertieft, die Zahl der über Roku abgerechneten Abonnements erhöht und unseren Startbildschirm sowie das gesamte Roku-Erlebnis verbessert. Im Rahmen des 400-Millionen-Dollar-Aktienrückkaufprogramms haben wir außerdem eigene Stammaktien im Wert von 50 Millionen Dollar zurückgekauft und erhöhen unsere Prognose für das Gesamtjahr. All dies unterstreicht unser Engagement, durch die Steigerung des freien Cashflows pro Aktie langfristigen Shareholder Value zu schaffen. Mit Blick auf die Zukunft sind wir zuversichtlich, dass wir ein zweistelliges Umsatzwachstum bei der Plattform erzielen und gleichzeitig die operativen Margen im Jahr 2026 und darüber hinaus steigern können.