RTL macht «Prominent verwandt»

RTL und RTL+ erweitern ihr Reality-Portfolio um mehrere neue Formate. Nach dem Erfolg von «Prominent getrennt» erhält die Sendung ein Spin-off: «Prominent verwandt» startet 2026 bei RTL+. Statt Ex-Paare stehen hier Prominente gemeinsam mit einem Elternteil im Mittelpunkt. In emotionalen und körperlichen Challenges sollen sie ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen oder langjährige Konflikte überwinden. Als erstes Team bestätigt sind Nico und Thorsten Legat, die nach familiären Spannungen nun den gemeinsamen Neuanfang wagen.
Ebenfalls neu im RTL-Programm ist die Event-Show «Hitster Das Spiel mit den größten Hits aller Zeiten», basierend auf dem gleichnamigen Kult-Partyspiel. Prominente Kandidatinnen und Kandidaten müssen bekannte Songs verschiedener Jahrzehnte auf einer Zeitleiste richtig einordnen. Neben Spielspaß und Nostalgie steht auch der gute Zweck im Vordergrund: Die Siegerinnen und Sieger erspielen bis zu 10.000 Euro für Charity-Projekte. Produziert wird die Show von der RTL-Tochter UFA Show & Factual.
Auf RTL+ kehrt zudem die Reality-Reihe «Reality Queens Auf High Heels durch den Dschungel» mit einer neuen Staffel zurück. Die prominenten Teilnehmerinnen stellen sich erneut den Herausforderungen in der kolumbianischen Wildnis ohne Luxus, aber mit viel Drama, Teamgeist und Ehrgeiz. Als erste Kandidatin wurde Kader Loth bestätigt, die 2026 um das Preisgeld von bis zu 50.000 Euro kämpfen wird.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel