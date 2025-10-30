RTL macht «Prominent verwandt»

TV-News

Außerdem wird das Spiel «Hitster» als Show verwurstet. Auch «Reality Queens» kommt mit neuen Folgen zurück.

RTL und RTL+ erweitern ihr Reality-Portfolio um mehrere neue Formate. Nach dem Erfolg von «Prominent getrennt» erhält die Sendung ein Spin-off:startet 2026 bei RTL+. Statt Ex-Paare stehen hier Prominente gemeinsam mit einem Elternteil im Mittelpunkt. In emotionalen und körperlichen Challenges sollen sie ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen  oder langjährige Konflikte überwinden. Als erstes Team bestätigt sind Nico und Thorsten Legat, die nach familiären Spannungen nun den gemeinsamen Neuanfang wagen.Ebenfalls neu im RTL-Programm ist die Event-Show, basierend auf dem gleichnamigen Kult-Partyspiel. Prominente Kandidatinnen und Kandidaten müssen bekannte Songs verschiedener Jahrzehnte auf einer Zeitleiste richtig einordnen. Neben Spielspaß und Nostalgie steht auch der gute Zweck im Vordergrund: Die Siegerinnen und Sieger erspielen bis zu 10.000 Euro für Charity-Projekte. Produziert wird die Show von der RTL-Tochter UFA Show & Factual.Auf RTL+ kehrt zudem die Reality-Reihemit einer neuen Staffel zurück. Die prominenten Teilnehmerinnen stellen sich erneut den Herausforderungen in der kolumbianischen Wildnis  ohne Luxus, aber mit viel Drama, Teamgeist und Ehrgeiz. Als erste Kandidatin wurde Kader Loth bestätigt, die 2026 um das Preisgeld von bis zu 50.000 Euro kämpfen wird.