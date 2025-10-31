Hulu entwickelt Pilot zu «Southern Bastards»

US-Fernsehen

Nia DaCosta und Bill Dubuque sollen in der neuen Fernsehserie die Hauptrollen spielen.

Onyx Collective von Hulu arbeitet an einer Serienadaption der preisgekrönten Graphic Novelsvon Jason Aaron und Jason Latour. Wie das US-Branchenblatt Variety berichtet, hat der Streamingdienst nun offiziell einen Pilotfilm in Auftrag gegeben. Die Comic-Schöpfer Aaron und Latour fungieren als Executive Producer, während Bill Dubuque («Ozark», «The Accountant») das Drehbuch verfasst und gemeinsam mit Nia DaCosta («Candyman», «The Marvels») die Story entwickelt. DaCosta wird zudem Regie führen und produziert über ihre Firma The Once and Future Inc.Die Handlung folgt einer entschlossenen Militärveteranin, die in das fiktive Craw County, Alabama zurückkehrt, um ihren entfremdeten Vater zu suchen. Statt familiärer Versöhnung stößt sie jedoch auf ein Netz aus organisierter Kriminalität, angeführt von einem skrupellosen Highschool-Footballcoach, der seine Macht mit brutaler Konsequenz verteidigt. Die Vorlage erschien zwischen 2014 und 2018, gewann 2015 den Harvey Award als beste neue Serie sowie mehrere Eisner Awards.Als Showrunner fungiert Matt Olmstead, bekannt für Serien wie «Prison Break», «Chicago P.D.» und «NYPD Blue». Produziert wird das Projekt in Zusammenarbeit mit Fifth Season, Proximity Media und POV Entertainment.