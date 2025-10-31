Kino-News

Taylor Sheridan und Peter Berg entwickeln «Call of Duty»-Film

Die zwei Autoren sollen das Videospiel für Paramount Pictures entwickeln. Das Projekt könnte ein großer Erfolg werden.

Paramount Pictures und Activision haben sich die Dienste zweier Hochkaräter gesichert: Taylor Sheridan und Peter Berg arbeiten gemeinsam an einer Realverfilmung der Videospielreihe «Call of Duty». Sheridan, der mit Serien wie «Yellowstone», «1923» oder «Tulsa King» zu einem der erfolgreichsten Showrunner der Gegenwart wurde, wird das Drehbuch gemeinsam mit Berg schreiben. Peter Berg («Lone Survivor», «Friday Night Lights») übernimmt zudem die Regie.

Das Projekt markiert eine der ambitioniertesten Game-Adaptionen der letzten Jahre. Das von Microsoft übernommene Studio Activision hat seit 2003 mehr als 30 Titel der Reihe veröffentlicht  und weltweit Milliarden umgesetzt. Der Film ist Teil eines größeren Deals, der Paramount die Möglichkeit einräumt, das «Call of Duty»-Universum auch auf Serienformate auszuweiten. Inhaltliche Details sind bislang geheim, doch Sheridan und Berg gelten beide als Experten für militärisch geprägte Thriller mit realistischer Note.

Sheridan, der für «Hell or High Water» für den Oscar nominiert war, bleibt bis zum Ablauf seines Paramount-Vertrags 2029 aktiv, bevor er zu NBCUniversal wechselt. Für Paramount Skydance steht ihm mit «Call of Duty» nun ein Projekt bevor, das perfekt in sein bisheriges Werk passt: ein actionreiches, moralisch vielschichtiges Kriegsdrama.

Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

