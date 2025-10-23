Apple sichert sich Psychothriller «Sponsor» mit Jason Segel in der Hauptrolle

Kino-News

Nach «Shrinking» folgt das nächste gemeinsame Projekt von Segel und Regisseur James Ponsoldt.

Apple hat sich die weltweiten Rechte am neuen Psychothrillergesichert. Das Projekt entsteht unter der Regie von James Ponsoldt («The Spectacular Now», «The End of the Tour») und wurde von Jason Segel und Ponsoldt gemeinsam geschrieben. Beide fungieren zudem als Produzenten. Gedreht wird in Kalifornien, produziert wird der Film von Apple Studios in Kooperation mit Platinum Dunes (Michael Bay, Brad Fuller, Alex Ginno).Im Zentrum der Geschichte steht Peter (Segel), der nach einer durchzechten Nacht eine folgenschwere Entscheidung trifft: Er steigt betrunken ins Auto  mit katastrophalen Konsequenzen. Nach einem schweren Unfall muss er sich entscheiden: Gefängnis oder ein Rehabilitationsprogramm. Überzeugt, kein Alkoholproblem zu haben, fügt er sich widerwillig seinem Schicksal und sucht einen Mentor. Da tritt Jerry, ein charismatischer, aber rätselhafter Mann, in sein Leben. Für Peter scheint er zunächst die Rettung zu sein  doch bald verschwimmen die Grenzen zwischen Vertrauen, Manipulation und Selbstzerstörung.«Sponsor» markiert die erneute Zusammenarbeit von Segel und Ponsoldt nach dem gefeierten Film «The End of the Tour» (2015) sowie der Emmy-nominierten Apple-Comedy «Shrinking», deren dritte Staffel am 28. Januar 2026 startet. Mit dem Projekt stärkt Apple seine erfolgreiche Filmoffensive weiter: Zu den jüngsten Titeln zählen unter anderem «F1  The Movie» (Apple-Start: 12. Dezember 2025), «Killers of the Flower Moon», «The Lost Bus» mit Matthew McConaughey, «Wolfs» mit George Clooney und Brad Pitt sowie «Echo Valley» mit Julianne Moore und Sydney Sweeney.