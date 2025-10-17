«Come See Me in the Good Light»: Doku kommt demnächst

Kino-News

Der vielfach ausgezeichnete Dokumentarfilm wird am 14. November 2025 in ausgewählten Lichtspielhäusern zu sehen sein.

Apple hat den Trailer für seinen gefeierten und preisgekrönten Dokumentarfilmveröffentlicht, eine ergreifende und unerwartet komische Liebesgeschichte über die Dichterinnen Andrea Gibson und Megan Falley, die mit Freude, Witz und einer unerschütterlichen Partnerschaft einer unheilbaren Krebsdiagnose begegnen. Durch Lachen und unerschütterliche Liebe verwandeln sie Schmerz in Sinn und Sterblichkeit in eine bewegende Feier der Widerstandsfähigkeit.«Come See Me in the Good Light» wurde von Ryan White inszeniert, der auch zusammen mit Jessica Hargrave, Tig Notaro und Stef Willen als Produzent fungiert. Der Film enthält einen Originalsong, der von der Grammy-Gewinnerin und Emmy-Nominierten Sara Bareilles und der Grammy-Gewinnerin, Emmy-Gewinnerin und Oscar-Nominierten Brandi Carlile gesungen wird. Der Song wurde von Gibson, Bareilles und Carlile geschrieben. Glennon Doyle, Abby Wambach, Lauren Haber, Joe Lewis, Rachel Eggebeen, Colin King Miller, Catherine Carlile, Brandi Carlile, Susan Yeagley, Kevin Nealon, Galia Gichon, Bareilles, Amanda Doyle, Christi Offut, Soraida Bedoya, Melony Lewis und Adam Lewis fungieren als ausführende Produzenten.Seit der Weltpremiere des Dokumentarfilms beim Sundance Film Festival hat «Come See Me in the Good Light» zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Sundance Festival Favorite Award, den Publikumspreis des San Francisco International Film Festival, den Publikumspreis von Hot Docs, den Preis für den besten Dokumentarfilm des Seattle International Film Festival und viele mehr.