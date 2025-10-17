«Pop Culture Jeopardy!» wechselt zu Netflix

Die erfolgreiche Zusammenarbeit von Netflix und Sony Pictures Television geht weiter: Die Quizshow «Pop Culture Jeopardy!» kehrt 2026 mit einer zweiten Staffel exklusiv auf Netflix zurück. Das Format ist eine moderne Variante der Kultshow «Jeopardy!» und kombiniert das klassische Antwort-und-Frage-Prinzip mit Themen aus der Welt der Musik, Filme, Serien, Mode und Social Media also allem, was den Puls der Popkultur ausmacht.
In «Pop Culture Jeopardy!» treten Teams in einem Turniermodus gegeneinander an, um ihr Wissen rund um aktuelle Trends und kulturelle Phänomene unter Beweis zu stellen. Ziel ist der große Hauptgewinn und natürlich die ultimativen Bragging Rights. Produziert wird die Show von Sony Pictures Television, Executive Producer ist der mehrfach mit dem Emmy ausgezeichnete Michael Davies.
Suzanne Prete, Präsidentin von Sony Pictures Television, zeigte sich begeistert: Wir könnten nicht glücklicher sein, mit dem großartigen Team von Netflix zusammenzuarbeiten, um unseren leidenschaftlichen und treuen Fans weitere Episoden zu bieten.
