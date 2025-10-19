«Lidia Celebrates America» soll US-Nachbarn zusammen bringen

US-Fernsehen

Die neue Special-Sendung ist für Ende November beim Fernsehsender PBS eingeplant.

In ihrer neuesten PBS-Sondersendung richtet die international bekannte Köchin, Autorin und Gastronomin Lidia Bastianich den Scheinwerfer auf ganz normale Amerikaner, die den Gemeinschaftsgeist verkörpern, indem sie ihren Nachbarn in Not ihre Hände  und ihre Herzen  reichen.wird ab Dienstag, dem 25. November, um 21.00 Uhr auf PBS ausgestrahlt.In dieser einstündigen Sendung, die von GBH, Five O'Clock Films, LLC und Tavola Productions koproduziert und von der Corporation for Public Broadcasting finanziert wird, reist Bastianich in von Waldbränden heimgesuchte Stadtteile außerhalb von Los Angeles, zu einem Café in Denver, in dem man nach eigenem Ermessen bezahlt, zu einem japanisch-amerikanischen Gemeindezentrum in Portland und zu einem einzigartigen kostenlosen Lebensmittelmarkt in San Francisco, um Freiwillige und Visionäre zu treffen, die Nachbarschaft für Nachbarschaft eine Gemeinschaft aufbauen.Die größte Stärke Amerikas sind seine Menschen  und ihre Bereitschaft, sich gegenseitig zu helfen, insbesondere in schwierigen Zeiten, so Bastianich. Wenn wir gemeinsam am Tisch sitzen, geschieht etwas Bemerkenswertes: Wir sehen uns nicht als Fremde, sondern als Nachbarn. Essen hat Amerika schon immer vereint, und in dieser Sondersendung würdige ich diejenigen, die diese Tradition der Großzügigkeit und Verbundenheit am Leben erhalten.