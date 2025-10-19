«Ms. Pat Settles It» kehrt mit dritter Staffel zurück

US-Fernsehen

Die Gerichtshow bei BET ist eine Comey-Satire auf die wirklichen Sendungen.

Die unerschütterlich ehrliche Comedienne Patricia Ms. Pat Williams schlüpft wieder in die Robe: Ab 4. November 2025 zeigt BET die dritte Staffel der erfolgreichen Gerichtskomödie, immer montags um 22 Uhr. In der neuen Season widmet sich die frühere Stand-up-Ikone erneut echten Streitfällen  und urteilt mit ihrem typisch rauen, aber herzerwärmenden Humor. Dabei sorgt sie mit bissigen Kommentaren, treffsicheren Pointen und jeder Menge Alltagsweisheit für beste Unterhaltung.Wie gewohnt sitzt Ms. Pat auf der Richterbank, unterstützt von Kourtlyn Wiggins als Bailiff und einem prominenten Jury-Panel aus Comedians und Reality-Stars  darunter Tamar Braxton, Karlous Miller und Ts Madison. Auch in der neuen Staffel werden wieder kuriose, teils absurde Fälle verhandelt: von Freunden, die sich wegen gestohlener Kredite bekriegen, bis zu Ex-Paaren, die ihre Beziehung vor Gericht endgültig begraben wollen.Die Mischung aus Reality-Courtshow und Comedy-Satire hat sich für BET als Hit erwiesen. Seit dem Start 2023 begeistert «Ms. Pat Settles It» mit authentischen Fällen, schlagfertiger Improvisation und dem unverwechselbaren Charme seiner Hauptfigur. Williams, die bereits mit ihrer autobiografischen Sitcom «The Ms. Pat Show» große Erfolge feierte, ist erneut Autorin, Hauptdarstellerin und Executive Producerin. Produziert wird das Format von 495 Productions und BET Original Productions.