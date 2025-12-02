CBS bestellt Vampir-Comedy-Pilot «Eternally Yours»

US-Fernsehen

Die «Ghosts»-Showrunner entwickeln eine neue Single-Camera-Comedy über ein jahrhundertealtes Vampirpaar und ihre sehr menschlichen Familienprobleme.

Wie Variety berichtet, hat CBS den britischen Schauspieler Ed Weeks für eine der Hauptrollen in der neuen Comedy-Pilotfolgeverpflichtet. Der Single-Camera-Pilot ging im Juli bei CBS in Produktion, nachdem der Sender bereits Mitte 2024 ein Writers Room zur Entwicklung eingerichtet hatte. Hinter dem Projekt stecken Joe Port und Joe Wiseman, die als Showrunner die Hit-Sitcom «Ghosts» für CBS adaptierten.Die Serie wird als ewige Liebesgeschichte beschrieben  allerdings mit einem übernatürlichen Twist: Zwei Vampire, seit 500 Jahren verheiratet, müssen sich damit auseinandersetzen, dass ihre Tochter plötzlich einen Menschen datet. Der Zusammenprall von Unsterblichkeit, alten Werten und moderner Alltagswelt bildet den komödiantischen Kern des Piloten.Ed Weeks spielt Charles, den vampirischen Familienvater. Einst ein Adliger des Mittelalters, ist er nun in der Gegenwart ein pencil pusher, der gemeinsam mit seiner Familie alle paar Jahre umziehen muss, um nicht aufzufliegen  schließlich altern Vampire nicht. Charles verachtet moderne Entwicklungen genauso wie die schwachköpfigen Menschen, die diese Welt bevölkern. Umso schlimmer für ihn: Seine eigene Tochter hat sich ausgerechnet in einen solchen Menschen verliebt. Weeks ist vor allem durch seine durchgehende Hauptrolle als Dr. Jeremy Reed in «The Mindy Project» bekannt.Der Dreh zu «Eternally Yours» ist für Anfang 2026 geplant. Sollte CBS den Pilot bestellen und in Serie schicken, könnte die Vampir-Comedy bereits im Herbst 2026 starten  und wäre dann der passende übernatürliche Partner für «Ghosts», das bis einschließlich der Saison 2026/2027 verlängert wurde. Produziert wird der Pilot von CBS Studios. Neben Port und Wiseman wirken Eric Tannenbaum, Kim Tannenbaum und Jason Wang als Executive Producer mit.