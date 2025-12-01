Prime Video bestätigt Abschluss der Dreharbeiten zu «Maxton Hall»

TV-News

Die dritte Staffel des globalen Prime-Video-Hits geht in Produktionsoffensive.

Prime Video hat offiziell bestätigt, dass die Dreharbeiten zur dritten Staffel vonabgeschlossen sind. Das romantische Serienphänomen geht mit der finalen Staffel in sein emotionales Ende, begleitet von einem ersten Blick auf Ruby (Harriet Herbig-Matten) und James (Damian Hardung) in ihrem letzten Kapitel.«Maxton Hall» hat sich zu einem globalen Erfolg entwickelt und ist laut Prime Video die meistgesehene International Original Serie aller Zeiten des Streamingdienstes. Die zweite Staffel erreichte in der Startwoche Platz eins der Charts in rund 100 Ländern  darunter Deutschland, die USA und Großbritannien. Der internationale Triumph unterstreicht die Bedeutung lokal produzierter Originals für die weltweite Plattformstrategie.Inhaltlich setzt Staffel 3 unmittelbar bei Rubys tiefem Fall an: Nach ihrer Suspendierung vom Maxton Hall College glaubt alles darauf hinzudeuten, dass ausgerechnet James für ihren Rauswurf verantwortlich ist. Während Rubys Oxford-Traum und ihre Beziehung gleichzeitig auf dem Spiel stehen, geraten auch James Freundeskreis und das gesamte Umfeld in einen emotionalen Strudel. Je mehr die Schatten der Vergangenheit zutage treten, desto unklarer wird, ob ihre Liebe den Belastungen standhalten kann  oder ob ihre Welten endgültig zu weit auseinanderliegen.Die finale Staffel basiert auf Save Us, dem dritten Teil der Bestseller-Reihe von Mona Kasten, und wird erneut von UFA Fiction produziert. Regie führt Martin Schreier, Executive Producer sind Markus Brunnemann und Ceylan Yildirim. Das Autoren-Team umfasst Sandra Stöckmann, Ceylan Yildirim, Marlene Melchior, Catharina Junk und Aylin Kockler. Zu den erneut mitwirkenden Darstellerinnen und Darstellern gehören Sonja Weißer, Eidin Jalali, Ben Felipe, Fedja van Huêt, Runa Greiner, Justus Riesner, Govinda Gabriel, Andrea Guo, Frederic Balonier, Eli Riccardi und Dagny Dewath. Gefördert wird die Serie vom German Motion Picture Fund (GMPF).