«Willkommen bei den Reimanns» knackt die Million nicht

Seit Anfang November laufen bei VOX die finalen neuen Folgen der 4. Staffel «Willkommen bei den Reimanns». Einzig in der ersten Woche war hier mit lediglich 0,67 Millionen Zuschauern etwas Sand im Getriebe - dann aber ging die Post ab. Mit 0,80 Millionen Zuschauern in Woche zwei lief es bereits gut, 0,97 Millionen Zuschauer in Woche drei machten plötzlich die Eins vor dem Komma und damit mehr als eine Million Zuschauer möglich. Woche vier und damit die vorletzte Folge der neuen Staffel, geht hier leider, aus Sicht von Kabel Eins, einen Schritt zurück.
In absoluten Zahlen holt sich die vierte Folge etwas weniger starke 0,90 Millionen Zuschauer im Schnitt ab, die Quote geht damit zurück von 3,7 auf 3,6 Prozent. Gleichermaßen verliert das Format um Konny und Manu Reimann im Bereich der klassischen Zielgruppe an Reichweite und Quote. Von zuletzt 0,26 Millionen Umworbenen konnten gestern noch 0,21 Millionen Umworbene ermittelt werden, der Marktanteil sinkt damit von 4,6 auf 4,2 Prozent.
Eine Chance hat die Auswandererfamilie mit «Willkommen bei den Reimanns» noch - am 07. Dezember läuft vorerst die letzte neue Folge bei Kabel Eins. Im weiteren Verlauf des gestrigen Sonntags kam «Abenteuer Leben am Sonntag» auf noch 0,44 Millionen Zuschauer ab 22:15 Uhr. Die Quote sank damit auf 3,4 Prozent, während am Zielgruppen-Markt die vollen 4,2 Prozent gehalten werden konnten. Die Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen fiel jedoch substanziell auf 0,11 Millionen.
