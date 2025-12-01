Quotennews

«Julia Leischik sucht» macht Sat.1 weiter froh

Felix Maier von 01. Dezember 2025, 08:57 Uhr

Auch in den letzten Zügen der neuen Staffel geht «Julia Leischik sucht: Bitte melde dich» keineswegs die Puste aus.

Schon allein die Tatsache, dass sich das Format «Julia Leischik sucht. Bitte melde dich» in der 18. Staffel befindet, hat zweifelsohne großes Lob verdient. Der Umstand, dass diese 18. Staffel dann auch noch derart überragend läuft, ist nicht minder die Kirsche auf der Torte. Am gestrigen Sonntag ging die vorletzte Folge der 18. TV-Runde über den Äther und



Bei diesen Werten ist für den Bällchensender sicherlich zu verkraften, dass die Zielgruppen-Leistung die anderen Sender nicht etwa in den Schatten stellt. «Bitte melde dich» kommt mit 0,28 Millionen Umworbenen auf mehr als ordentliche 8,0 Prozent am entsprechenden Markt. Zumindest im internen Vergleich ist das erneut der Tagesbestwert.



Mit in die Primetime bekommt «:newstime» bereits auf 1,39 Millionen Zuschauer und 0,25 Millionen Werberelevante. Die Quoten schrumpfen damit, jedoch auch unter Bezugnahme auf die kürzere Laufzeit, auf 5,8 und 5,7 Prozent. Mit der Primetime und dem Spielfilm «Jumanji - The Next Level» fallen die Reichweiten weiter. Insgesamt sind im Schnitt noch 1,04 Millionen Zuschauer dabei, lediglich die Zielgruppe kann mit 0,26 Millionen wieder leicht zulegen. Aus Sicht der Marktanteile waren damit 4,3 Prozent am Gesamtmarkt und 5,5 Prozent am Zielgruppen-Markt drin.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

