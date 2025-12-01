«Julia Leischik sucht» macht Sat.1 weiter froh

Schon allein die Tatsache, dass sich das Format «Julia Leischik sucht. Bitte melde dich» in der 18. Staffel befindet, hat zweifelsohne großes Lob verdient. Der Umstand, dass diese 18. Staffel dann auch noch derart überragend läuft, ist nicht minder die Kirsche auf der Torte. Am gestrigen Sonntag ging die vorletzte Folge der 18. TV-Runde über den Äther und Sat.1 konnte sich ab 18:55 Uhr abermals auf exzellente 2,35 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verlassen. Selbstverständlich überragt diese Reichweite den kompletten restlichen Sat.1-Tag, mehr noch, überhaupt kein anderes privates Format konnte gestern mehr Fernsehende erreichen. Der grandiose Marktanteil lag damit bei 11,3 Prozent.
Bei diesen Werten ist für den Bällchensender sicherlich zu verkraften, dass die Zielgruppen-Leistung die anderen Sender nicht etwa in den Schatten stellt. «Bitte melde dich» kommt mit 0,28 Millionen Umworbenen auf mehr als ordentliche 8,0 Prozent am entsprechenden Markt. Zumindest im internen Vergleich ist das erneut der Tagesbestwert.
Mit in die Primetime bekommt Sat.1 die Begeisterung jedoch nicht transportiert. Im direkten Anschluss fällt «:newstime» bereits auf 1,39 Millionen Zuschauer und 0,25 Millionen Werberelevante. Die Quoten schrumpfen damit, jedoch auch unter Bezugnahme auf die kürzere Laufzeit, auf 5,8 und 5,7 Prozent. Mit der Primetime und dem Spielfilm «Jumanji - The Next Level» fallen die Reichweiten weiter. Insgesamt sind im Schnitt noch 1,04 Millionen Zuschauer dabei, lediglich die Zielgruppe kann mit 0,26 Millionen wieder leicht zulegen. Aus Sicht der Marktanteile waren damit 4,3 Prozent am Gesamtmarkt und 5,5 Prozent am Zielgruppen-Markt drin.
