Elton kehrt zu «WWDS» zurück - für eine Ausgabe

Es handelt sich um die Jubiläumsshow, in der der ehemalige Quiz-Kapitän als Gast zu sehen sein wird.

Kürzlich berichtete Quotenmeter bereits, dass Kai Pflaume zum Jahresende im Programm des Ersten sehr präsent sein wird und mit gleich drei Shows auftaucht. Unter anderem moderiert er am Dienstag, 30. Dezember um 20:15 Uhr er eine XXL-Ausgabe von. Jetzt wurden weitere Details zu dieser Sendung kommuniziert, die einige Überraschungen parat halten. Der Fall ist dies, weil es sich dabei um die Jubiläumsausgabe zum zehnjährigen Bestehen handelt.Wie jetzt verkündet wurde, wird es zur Feier des Tages zu einem Comeback kommen - der nach der letzten Staffel zurückgetretene Quiz-Kapitän Elton wird mit von der Partien sein, und damit seine (temporäre) Rückkehr feiern. Allerdings wird die Konstellation eine andere sein: Denn in der Jubiläumsausgabe darf der Rate-Routinier zum erstenmal als Gast im «Wer weiß denn sowas» - Studio Platz nehmen - und zwarBernhard Hoëcker. Gemeinsam mit seinem ewigen Gegenspieler wird Elton versuchen, sich seinen Platz im Finale zu erspielen.Das gegnerische Team wird folglich von Eltons Nachfolger Wotan Wilke Möhring angeführt. Als weitere Gäste zum Jubiläum haben sich unter anderem Pop-Titan Dieter Bohlen, der österreichische Schauspieler Tobias Moretti, die Schauspielerin Mariele Millowitsch und der Gastgeber der «heute-show» Oliver Welke angesagt. Eine weitere Besonderheit: Die aus dem Raab-Kosmos bekannte Live-Band Heavytones wird zur musikalischen Unterstützung aufspielen.