«ZDF.reportage»: Weihnachtszauber auf Burgen und Schlössern

Am Samstag, 13. Dezember 2025, um 17:35 Uhr zeigt das ZDF die festliche Dokumentation «Weihnachtszauber auf Burgen und Schlössern». Der Film von Barbara Radl und Christoph Warneck nimmt die Zuschauer mit auf eine atmosphärische Reise zu einigen der schönsten historischen Weihnachtsmärkte Deutschlands von der Wartburg über Schloss Bückeburg bis zur Hohenzollernburg. In der ZDFmediathek ist die Reportage bereits ab 12. Dezember um 9:00 Uhr abrufbar.
Auf der Wartburg bei Eisenach erwacht im Advent der mittelalterliche Weihnachtsmarkt zum Leben. Zwischen Fackeln, Feuerschalen und Musik bieten Kerzenzieher, Glasbläser und Gewandmeisterinnen ihre handwerklichen Arbeiten an. Organisator Oliver Jehn berichtet von der besonderen Stimmung, wenn der Burghof nur vom Feuerschein erleuchtet ist ein Erlebnis, das jährlich zehntausende Besucher anzieht.
Glanzvoll geht es weiter auf Schloss Bückeburg, wo der Weihnachtszauber mit Lichtershows, Reitkunst und Artistik verzaubert. Veranstalter Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe eröffnet das Spektakel höchstpersönlich und verwandelt seinen Familiensitz in eine festliche Bühne. Auch die Hohenzollernburg beeindruckt mit prachtvoller Dekoration, kaiserlichem Tafelsilber und illuminierten Fassaden. Die «ZDF.reportage» blickt dabei nicht nur auf die romantische Kulisse, sondern auch hinter die Kulissen der Organisation und auf die Menschen, die mit Hingabe und Kreativität dafür sorgen, dass Deutschlands Burgen und Schlösser in der Adventszeit in festlichem Glanz erstrahlen.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel