Böhmermann verlängert beim ZDF - mit weniger Folgen und weniger Exklusivität

Gerüchte lagen bereits seit einigen Monaten in der Luft - nun ist klar: Ab nächstem Jahr wird das «ZDF Magazin Royale» seltener zu sehen sein. Wie das Medienportal "DWDL.de" berichtet, haben sich das ZDF und Jan Böhmermann zwar darauf verständigt, ihre Kooperation über das bald auslaufende Vertragsverhältnis hinaus fortzuführen. Für das Jahr 2026 wurde jedoch eine geringere Zahl an Ausgaben vereinbart, was das ZDF auch bestätigte.
Demnach soll die Show im kommenden Jahr nur noch in einer verkürzten Frühjahrs- sowie einer kürzeren Herbstrunde laufen - das bedeutet 22 statt 33 Folgen. Obwohl damit etwa ein Drittel der regulären Sendungen entfällt, betont der Sender, dass das Publikum weiter ausreichend Böhmermann-Inhalte bekomme, beispielsweise in Form von Specials und anderen Ableger-Reihen in Primetime und Sparte.
Unter anderem werden 2026 erneut zwei neue Ausgaben von «Lass Dich überwachen» produziert. Zudem kehrt überraschend das vor einiger Zeit pausierte «Böhmi brutzelt» zurück, welches schon von 2021 bis 2024 regelmäßig auf Neo ausgewertet wurde, sowie natürlich im Streaming. Nun soll gleich eine auf acht Folgen ausgeweitete Staffel spendiert werden. Auffällig ist jedoch zum einen, dass das neue Commitment nur über ein weiteres Jahr reicht (vorher wurde immer um gleich mehrere Jahre verlängert) und, dass die Exklusivität aufgehoben wird. Damit wäre es Böhmermann theoretisch möglich, auch Formate bei anderen Sendern oder Streamern zu testen.
