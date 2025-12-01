TV-News

«Team Nugget» schlägt auf

Die neue Kinderserie stammt aus Dänemark und Frankreich.

Ab 13. Dezember 2025 zeigt das ZDF die Serie der preisgekrönten 3D-Animationsserie «Team Nuggets»  los geht es um 06:30 Uhr, parallel startet die Reihe auch in der ZDFmediathek (ab 10:00 Uhr). Die farbenfrohe Produktion aus Dänemark und Frankreich erzählt humorvoll und herzerwärmend von Freundschaft, Zusammenhalt und dem turbulenten Alltag einer außergewöhnlichen Schulklasse.

In der Auftaktfolge Wichtelhunger feiert das quirlige Küken Karla Geburtstag und bringt Muffins für alle mit. Doch der schüchterne Wichtel Bob geht leer aus  sehr zum Missfallen seiner besten Freundin. Um das wiedergutzumachen, überrascht Karla ihn in seinem Wichteldolmen. Die lebendige Klasse rund um Karla, Tomate Heinz, Kaktus Spiky, Flora, Wurm Glitsch, die Torte Othello, Schweine-Einhorn Ophelia und viele weitere schräge Figuren erlebt in Regenbogenstadt jede Menge Schul- und Alltagsabenteuer.

Begleitet werden die Kinder von Frau Digitron, einer freundlichen Roboter-Lehrerin, die den kleinen Chaoten mit Geduld und Empathie zur Seite steht. Mit viel Witz behandelt «Team Nuggets» Themen wie Freundschaft, Mut und Verantwortung  stets mit pädagogischem Feingefühl und einer großen Portion Spaß. Die Serie von Michael Hegner und Tor Fruergaard wurde 2023 mit dem Pulcinella Award als Best Upper Preschool TV Series ausgezeichnet. Insgesamt werden 52 neue Folgen jeweils sonntagmorgens als Doppelfolgen ausgestrahlt.

