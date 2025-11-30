Mrwhosetheboss  Der Tech-Enthusiast mit 21 Millionen Fans

YouTuber

Der Brite erklärt Smartphones, Innovationen und Gadgets mit einer Mischung aus Humor, Präzision und journalistischem Anspruch.

Arun Maini, besser bekannt als Mrwhosetheboss, gehört zu den meistgesehenen Technik-YouTubern der Welt. Der in Großbritannien geborene Creator hat über 21 Millionen Abonnenten und mehr als sieben Milliarden Aufrufe gesammelt. Sein Kanal entstand 2011 während seines Wirtschaftsstudiums an der University of Warwick. Damals drehte er einfache Videos über günstige Smartphones  aus Spaß an der Technik. Heute ist daraus einer der größten Tech-Kanäle der Welt geworden.Inzwischen umfasst «Mrwhosetheboss» über 1.800 Videos zu Smartphones, Innovationen, Kameras und digitalem Lifestyle. Maini erklärt komplexe Technologie so, dass sie jeder versteht. Dabei kombiniert er Fachwissen mit Humor und klarer Sprache. Zuschauer schätzen seine Mischung aus Information und Unterhaltung  und das Gefühl, selbst zu verstehen, wie Technik ihren Alltag verändert.Der Erfolg ist messbar: Laut Analysediensten gewinnt Maini monatlich rund 100.000 neue Abonnenten, seine Videos erreichen bis zu 100 Millionen Aufrufe im Monat. Große Marken wie Google, Samsung oder OnePlus arbeiten regelmäßig mit ihm zusammen. Trotzdem wirken seine Beiträge selten wie Werbung  er bleibt sachlich, kritisch und benennt Schwächen offen. Dieses Vertrauen gilt als zentraler Erfolgsfaktor seines Kanals.Doch Maini will mehr als nur Reviews liefern. In Videos wie Why Google Search is Falling Apart oder The Downfall of Mobile Gaming analysiert er die Mechanismen der Branche. Er erklärt, wie Konzerne Innovation bremsen oder Nutzerverhalten beeinflussen. So schafft er einen Spagat zwischen Technikjournalismus und persönlicher Unterhaltung.Auch seine Produktionsweise beeindruckt. In seinem neuen, auf Videoproduktion optimierten Haus nutzt Maini modernste Kameras, 4K-Technik und eigens gebaute Studios. Ein riesiger LED-Screen im Hintergrund zeigt dynamische Visuals  ein Aufwand, der sonst nur in professionellen Filmproduktionen betrieben wird. Diese visuelle Qualität hebt ihn deutlich von vielen anderen Tech-YouTubern ab.Neben YouTube ist Maini auch auf Instagram und X aktiv, wo Millionen Follower ihm folgen. Dort teilt er Einblicke in kommende Projekte, persönliche Gedanken und spontane Produkttests. Gleichzeitig bewahrt er einen nahbaren Stil  Selbstironie gehört zu seinem Markenzeichen. Im Laufe seiner Karriere interviewte Maini zahlreiche prominente Gäste, darunter Sundar Pichai, den CEO von Google, sowie Führungskräfte von Samsung, OnePlus und Xiaomi. Seine Gespräche zeigen, dass er in der Tech-Welt nicht nur ein Influencer, sondern längst ein ernstzunehmender Journalist ist.Mit Anfang 30 hat Arun Maini bereits eine Position erreicht, die viele große Technikredaktionen kaum halten können. Seine Videos prägen Kaufentscheidungen, beeinflussen Marketingstrategien und formen Meinungen. Doch trotz des Erfolgs bleibt er seiner Linie treu: Technik erklären  verständlich, ehrlich und mit Leidenschaft.