Vom Soldaten zum Unternehmer und schließlich zum YouTube-Star

YouTuber

Ottogerd Karasch, alias Otto Bulletproof, hat seine außergewöhnliche Lebensgeschichte in Erfolg und Abenteuer verwandelt.

Die Geschichte von Otto Bulletproof, bürgerlich Ottogerd Karl Elmar Karasch, ist ebenso ungewöhnlich wie mitreißend. Er wurde am 16. Dezember 1982 in Gießen geboren, ist verheiratet und hat einen Sohn. Bevor er im Internet bekannt wurde, verbrachte er ab 2002 zwölf Jahre bei der Bundeswehr. Als Fallschirmjäger gehörte er einer Spezialeinheit an und wurde in Afghanistan eingesetzt, wo er bei einem Sprengstoffanschlag einen Kameraden und engen Freund verlor. Diese Erfahrung prägte seine Mentalität, Disziplin und Widerstandsfähigkeit entscheidend  und vermittelte ihm ein tiefes militärisches Fachwissen.Schon lange vor seiner Online-Karriere war Karasch unternehmerisch aktiv. Er gründete und führte mehrere eigene Unternehmen, die seine geschäftliche Expertise und Weitsicht unter Beweis stellten. Ein Beispiel dafür ist die Firma americanfood4u, die er 2004 ins Leben rief und acht Jahre lang erfolgreich führte, bevor er sie 2012 verkaufte. Seit 2013 ist er Geschäftsführer eines Unternehmens, das auf den Import von US-Lebensmitteln nach Deutschland spezialisiert ist.Parallel zu seinen geschäftlichen Erfolgen war er im Hochleistungssport aktiv: Karasch spielte American Football in der German Football League (GFL), der höchsten deutschen Liga. Bevor er mit der Content-Produktion begann, suchte er immer wieder neue Herausforderungen als Reisender und Extremsportler. Im Jahr 2020 startete er schließlich seine Online-Karriere mit dem YouTube-Kanal Otto Bulletproof. Anfangs veröffentlichte er Videos über seine Erfahrungen bei der Bundeswehr, über Unternehmertum, Reaktionen auf andere Creator und später auch Survival-Inhalte, die schnell eine große Fangemeinde fanden.Seinen Durchbruch feierte Karasch 2022 durch die Teilnahme an der erfolgreichen Survival-Show «7 vs. Wild» von Fritz Meinecke. Das Format, das im Dschungel Panamas stattfand, machte ihn bundesweit bekannt. Dort bewies er, dass er nicht nur körperlich, sondern vor allem mental außergewöhnlich stark ist. Mit strategischem Denken, Disziplin und einer sympathischen, bodenständigen Art überzeugte er Zuschauer und Mitstreiter gleichermaßen.Der Erfolg bei «7 vs. Wild» ließ seine Popularität rasant steigen und öffnete ihm viele neue Türen. Seither nutzt Karasch seine Reichweite, um seine Liebe zur Natur und zu Abenteuern mit seiner Community zu teilen. Auf YouTube veröffentlicht er aufwendig produzierte Formate wie Arctic Warrior oder Survival Squad, zeigt Outdoor-Challenges, gibt Bushcrafting-Tipps und berichtet ehrlich über seine Erfahrungen. Was ihn so beliebt macht, ist seine Authentizität: Er vermittelt Wissen, Humor und Haltung  ohne Allüren.Mit inzwischen rund 750.000 Abonnenten zählt Ottogerd Karasch zu den einflussreichsten Content Creators im deutschen Outdoor-Bereich. Er steht für Abenteuerlust, Disziplin und den Mut, jede Herausforderung anzunehmen. Immer wieder zeigt er, dass Überleben weit mehr mit mentaler Stärke als mit Muskelkraft zu tun hat. Seine faszinierende Lebensgeschichte  vom Soldaten und Unternehmer zum gefeierten Online-Star  hat er in seiner Autobiografie Becoming Bulletproof festgehalten.