«The Gold» kehrt 2026 mit zweiter Staffel zurück

PBS und Masterpiece präsentieren Fortsetzung der gefeierten True-Crime-Serie über den legendären Goldraub von 1983.

Das Katz-und-Maus-Spiel um das verschwundene Gold geht weiter:startet 2026 in die zweite Staffel auf PBS. Nach dem internationalen Erfolg der ersten Staffel knüpft die Fortsetzung direkt an die Ereignisse rund um den spektakulären Brinks-Mat-Raub an  bei dem 1983 in London über drei Tonnen Goldbarren gestohlen wurden.Während die Ermittler endlich Antworten darauf suchen, wo die Milliardenbeute tatsächlich geblieben ist, setzt die Serie erneut auf ein hochkarätiges Ensemble: Hugh Bonneville («Downton Abbey»), Jack Lowden («Slow Horses»), Charlotte Spencer («Sanditon») und Emun Elliott («Guilt») kehren in ihren angestammten Rollen als Londoner Ermittler zurück  in der längsten und teuersten Untersuchung der Geschichte der Metropolitan Police.Neu zum Cast stoßen Tom Hughes («Victoria»), Stefanie Martini («Maigret»), Thomas Coombes («Miss Austen», «Moonflower Murders») und Tamsin Topolski («Guilt»). Sie bringen frischen Wind in das dicht inszenierte Krimidrama, das historische Ereignisse mit fiktiver Spannung verwebt. Produziert wird die Serie weiterhin von BBC Studios in Kooperation mit Paramount Global Content Distribution und. In Großbritannien läuft «The Gold» auf BBC One und iPlayer, in den USA exklusiv auf PBS.