England

«The Gold» kehrt 2026 mit zweiter Staffel zurück

von

PBS und Masterpiece präsentieren Fortsetzung der gefeierten True-Crime-Serie über den legendären Goldraub von 1983.

Das Katz-und-Maus-Spiel um das verschwundene Gold geht weiter: «The Gold» startet 2026 in die zweite Staffel auf PBS. Nach dem internationalen Erfolg der ersten Staffel knüpft die Fortsetzung direkt an die Ereignisse rund um den spektakulären Brinks-Mat-Raub an  bei dem 1983 in London über drei Tonnen Goldbarren gestohlen wurden.

Während die Ermittler endlich Antworten darauf suchen, wo die Milliardenbeute tatsächlich geblieben ist, setzt die Serie erneut auf ein hochkarätiges Ensemble: Hugh Bonneville («Downton Abbey»), Jack Lowden («Slow Horses»), Charlotte Spencer («Sanditon») und Emun Elliott («Guilt») kehren in ihren angestammten Rollen als Londoner Ermittler zurück  in der längsten und teuersten Untersuchung der Geschichte der Metropolitan Police.

Neu zum Cast stoßen Tom Hughes («Victoria»), Stefanie Martini («Maigret»), Thomas Coombes («Miss Austen», «Moonflower Murders») und Tamsin Topolski («Guilt»). Sie bringen frischen Wind in das dicht inszenierte Krimidrama, das historische Ereignisse mit fiktiver Spannung verwebt. Produziert wird die Serie weiterhin von BBC Studios in Kooperation mit Paramount Global Content Distribution und. In Großbritannien läuft «The Gold» auf BBC One und iPlayer, in den USA exklusiv auf PBS.


Kurz-URL: qmde.de/166201
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelDFB-Sieg bringt RTL an die TV-Spitzenächster ArtikelKein Primetime-Boost für «The Voice of Germany» ohne «Ninja»-Konkurrenz
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

England Netflix zeigt die Weihnachtskomödie «Man vs Baby» England «Saturday Night Live UK» verpflichtet James Longman England Sky UK präsentiert erstes sauberes Energiesystem England BBC bestätigt zweite Staffel von «The Celebrity Traitors» England «Dragons Den» kehrt 2026 mit prominenten Gast-Dragons zurück England «Agatha Christies Seven Dials»: Neuer Trailer England «The Night Manager»: Tom Hiddleston muss nach Kolumbien

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung