Montag, 10. November 2025

Mario Thunert von 11. November 2025, 09:07 Uhr

Jetzt handelt es sich um die vollständige Version - mit den nachgereichten Daten von RTL und VOX.

Beginnen wir zum Wochenstart gewohnt bei der Gesamtzuschauerschaft: Diesbezüglich war es nicht das Zweite Deutsche Fernsehen mit dem Historiendrama «Sturm kommt auf», das vorne lag. Denn der erste Teil holte zum Start unterlegene 3,01 Millionen und mäßig passable 12,7 Prozent ab drei Jahren. Die Jüngeren waren lediglich in sehr niedriger Anzahl vertreten  4,8 Prozent bei 0,21 Millionen wurden gemessen.



Auf Rang eins bei den Älteren ist schließlich Inka Bause ins Ziel gekommen, die die zweite Folge der aktuellen «Bauer sucht Frau»-Runde präsentierte. Dies tat sie vor 3,28 Millionen, welche zu sehr guten 14,6 Prozent für «Terror. Fußball. Paris 2015» erreichte insgesamt ungewohnt schwache 1,85 Millionen zu weit unterdurchschnittlichen 7,8 Prozent Anteil am Gesamtmarkt. Beim jungen Publikum holte der Doku-Film hingegen wirklich gute 10,4 Prozent durch 0,46 Millionen ein.



Bei den Jungen reichte es derweil für «Lege kommt auf den Geschmack». Der Koch erreichte mit einer Zielgruppen-Zahl von 0,39 Millionen und einem Anteil von 9,0 Prozent trotzdem ein weiter schönes Level. Insgesamt waren 1,00 Millionen zu durchwachsenen 4,3 Prozent dabei.Sat.1 mit der Free-TV-Premiere des Bleibtreu-Films «Caveman» konnte nicht aufspielen. Damit wies der Sender lediglich blasse 5,6 Prozent durch 0,24 Millionen Zielgruppen-Leute auf. Insgesamt waren nur 0,55 Millionen zu brutal niedrigen 2,4 Prozent dabei. Kabel Eins fand sich in einer für sich noch annehmbaren Stellung wieder. Hier performte der Blockbuster-Re-Run «Terminator 2» vor mäßig durchwachsenen 4,8 Prozent (0,19 Millionen) der Jungen. Bei den Älteren sah es mit 3,6 Prozent (0,76 Millionen) hinnehmbar aus.



Tatsächlich noch schlechter stand aber ProSieben mit einer neuen Reportage «THILO MISCHKE. Spurlos verschwunden  Der Deutsche aus dem Folterknast» da. Im Endeffekt völlig ernüchternde 4,4 Prozent bei 0,19 Millionen 14-49-Jährigen wurden eingefahren. Insgesamt kamen nur extrem geringe 1,4 Prozent durch 0,31 Millionen auf. RTLZWEI mit einer neuen Folge «Hartes Deutschland  Leben im Brennpunkt» war auf diesem recht dünnem Niveau auf Augenhöhe. Sie fuhr für Senderverhältnisse wenigstens noch akzeptable 4,4 Prozent ein, weil auch sie 0,19 Millionen aus der Zielgruppe aufwies.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

