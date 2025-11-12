«Medical Detectives»
Der Fernsehsender VOX verzeichnet fast jede Nacht mit Wiederholungen der amerikanischen True-Crime-Serie Top-Werte. Weniger Glück hat allerdings der Sender Nitro mit den Wiederholungen am Montagabend. Die Folgen erreichten ab 20.15 Uhr nur 0,21 sowie 0,21 Millionen Zuschauer, das führte lediglich zu 0,8 und 0,9 Prozent Marktanteil. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen wurden mit jeweils 0,03 Millionen nur 0,6 und 0,7 Prozent erreicht. «Anwälte der Toten» erreichte ab 22.10 Uhr immerhin 0,08 Millionen bei den Umworbenen und 2,9 Prozent.
«S.W.A.T.»
Am Donnerstag ist bei Nitro seit Jahren die amerikanische Krimiserie zu sehen. In dieser Woche erreichten die Episoden aus der ersten und der zweiten Staffel ganz passable Werte. Los ging es mit 0,31 Millionen Zusehenden, bei den Umworbenen fuhr man 0,08 Millionen ein. Der Zielgruppen-Marktanteil lag bei 1,9 Prozent. Die zweite Folge hatte 0,32 Millionen Zuschauer und die gleichen Werte wie die 20.15-Uhr-Folge. Die zwei weiteren Geschichten erreichten 0,34 und 0,32 Millionen. In der Zielgruppe wurden jeweils 0,06 Millionen verbucht, die Marktanteile bewegten sich bei 1,7 und 2,3 Prozent.
«Akte Mord Ermittler auf Beweisjagd»
Auch am Samstagabend hatte Nitro das Nachsehen. Bereits das Doku-Format um 20.15 Uhr verfehlte sein Publikum mit nur 0,08 Millionen Zuschauern und 0,4 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe erreichte man 0,02 Millionen und 0,4 Prozent. «Anwälte der Toten Rechtsmediziner decken auf» verbesserte sich auf 0,13 Millionen. Beim jungen Publikum wurden allerdings nur noch 0,01 Millionen verbucht, der Marktanteil lag bei schwachen 0,3 Prozent. Das Spin-off «Anwälte der Toten Die schlimmsten Serienkiller der Welt» sicherte sich 0,17 Millionen und 0,9 Prozent. Die 22.05-Uhr-Folge erreichte 0,02 Millionen 14- bis 49-Jährige, das brachte 0,6 Prozent.
