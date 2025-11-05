«Ghostbusters Die Geisterjäger»
Zum 41. Geburtstag strahlte das ZDF den Kult-Film aus dem Jahr 1984 aus. Die Science-Fiction-Fantasy-Komödie von Ivan Reitmann war mit Bull Murray und Dan Aykroyd besetzt. In der Nacht auf Sonntag schalteten ab 01.05 Uhr 0,32 Millionen Menschen im ZDF ein, das führte zu einem Marktanteil von 6,7 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen blieben nur 0,03 Millionen wach, sodass man auf 2,3 Prozent kam.
«Rosemaries Baby»
Das Erste sendete ebenfalls in der Nacht zum Sonntag eine Hollywood-Produktion. Mia Farrow spielte die Hauptrolle in dem Roman-Polański-Film, der bereits im Jahr 1968 entstand. Der Horrorfilm lockte ab 01.40 Uhr 0,20 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren an. Das Erste fuhr lediglich einen Marktanteil von 5,1 Prozent ein. Bei den jungen Menschen war die Ausstrahlung mit 0,01 Millionen und 1,0 Prozent ein Debakel.
«Spaceballs»
Am Samstag strahlte Kabel Eins den Spielfilm um 18.20 Uhr aus die Quoten waren gut. In der Nacht zum Dienstag wurde die alberne Komödie erneut gesendet. Der Sender platzierte den Spielfilm um 00.55 Uhr. Immerhin 0,14 Millionen Fernsehzuschauer blieben wach und verhalfen dem Sender zu tollen vier Prozent. Bei den jungen Erwachsenen waren sogar am Montag 0,05 Millionen dabei, sodass gute sechs Prozent generiert wurden.
