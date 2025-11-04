«Vanderpump Rules»: Neue Generation startet im Dezember

Bei Bravo heißt es bald wieder: Schichtwechsel im Kultrestaurant SUR. Die zwölfte Staffel von «Vanderpump Rules» startet am 2. Dezember 2025 um 21 Uhr und bringt ein komplett neues Team junger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit sich. Einen Vorgeschmack gibt es bereits am 25. November, wenn das Special «Raise Your Glass to 11 Seasons» mit Andy Cohen und Lisa Vanderpump auf die vergangenen elf Staffeln zurückblickt inklusive bislang unveröffentlichtem Material und einem ersten Blick auf die neuen Folgen.
Auch in der neuen Staffel bleibt die Mischung aus Freundschaft, Rivalität und Romantik das Erfolgsrezept. Trotz neuer Uniformen und frischer Gesichter geht es bei den Angestellten des West-Hollywood-Restaurants gewohnt turbulent zu: Intrigen, Affären und Karriereträume sorgen erneut für jede Menge Chaos. Zu den neuen Hauptfiguren zählen unter anderem Venus Binkley, der sich als Vermittler im Team sieht, Marcus Johnson, der nach familiären Verlusten neue Perspektiven sucht, sowie die ehrgeizige Natalie Maguire, die vom Tresen ins Management aufsteigen möchte.
Produziert wird «Vanderpump Rules» von 32 Flavors und Evolution Media, einem Unternehmen der MGM Studios. Zu den ausführenden Produzenten gehören neben Lisa Vanderpump und Ken Todd auch Alex Baskin, Michael Beck und Jenn Levy. Die neuen Episoden sind jeweils einen Tag nach der US-Ausstrahlung bei Peacock abrufbar.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel