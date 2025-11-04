MGM+ beleuchtet berüchtigten Serienmordfall in «The Hillside Strangler»

US-Fernsehen

Die Amazon-Tochter hat eine vierteilige Show bestellt, in der ein Mörder in den 70er Jahren in Los Angeles mordete.

Der US-Streamingdienst MGM+ hat die vierteilige True-Crime-Dokuseriebestellt, die ab dem 18. Januar 2026 Premiere feiert. Produziert wird die Reihe von Eli Holzman und Aaron Saidman (The Intellectual Property Corporation, Teil von Sony Pictures Television) sowie Tim Walsh und Regisseur Peter LoGreco, der zugleich als Showrunner fungiert. Die Serie widmet sich den berüchtigten Mordfällen, die Ende der 1970er-Jahre Los Angeles in Angst und Schrecken versetzten.In jener Zeit galt die Millionenmetropole als Hauptstadt der Serienmorde  doch keiner der Täter verbreitete so viel Furcht wie der sogenannte Hillside Strangler. Zwischen 1977 und 1978 wurden mindestens zwölf Frauen und Mädchen entführt, vergewaltigt und ermordet. Ihre Leichen legten die Täter wie Trophäen in den Hügeln um Los Angeles ab. Die Ermittlungen unter der Leitung von Detective Frank Salerno führten schließlich zur Festnahme zweier Männer: Kenneth Bianchi und Angelo Buono, Cousins, die gemeinsam mordeten. Nach dem längsten Strafprozess der US-Geschichte wurden beide zu lebenslanger Haft verurteilt.Die neue MGM+-Produktion zeichnet den Fall anhand exklusiver Interviews und Archivmaterial nach  darunter erstmals ein ausführliches Gespräch mit Kenneth Bianchi, der seit über 40 Jahren in Haft sitzt und bislang nie vor der Kamera über seine Taten gesprochen hat. Diese Serie liefert eine fesselnde, intensive Aufarbeitung eines der berüchtigtsten Kriminalfälle Amerikas, so MGM+-Chef Michael Wright. Neben dem Täter selbst kommt auch Frank Salerno zu Wort, dessen Ermittlungsarbeit später zur Ergreifung des Night Stalker führte.