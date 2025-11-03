TV-News

ZDF terminiert finnische Ko-Produktion «Queen of Fucking Everything»

von

Auch diese sechsteilige Serie entstand ihm Rahmen der strategischen Partnerschaft von New8.

Das ZDF hat eine weitere skandinavische Ko-Produktion terminiert. Dieses Mal handelt es sich um einen finnischen Stoff unter dem Namen «Queen of Fucking Everything»: Hierbei verliert die erfolgreiche Immobilienmaklerin Linda alles und fällt aus ihrer behüteten, privilegierten Blase. Von ganz unten kämpft sie sich zurück nach oben und wird Teil der kriminellen Elite von Helsinki. Ab Freitag, 12. Dezember 2025 kann ihre Geschichte im ZDF-Portal gestreamt werden. Die sechsteilige Serie wurde ihm Rahmen der strategischen Partnerschaft von New8 (eine Kooperation der öffentlich-rechtlichen Sender NRK, SVT, RUV, YLE, NPO, VRT, DR und ZDF) koproduziert.

Das ist der Inhalt genauer: Linda Saarniluoto steht im Leben ganz oben. Als Immobilienmaklerin ist sie reich geworden, und ihren High-Performer-Status in der High Society von Helsinki genießt sie voller Stolz. Leider stürzt sie tief, als sie herausfindet, dass ihr Mann Mikael sie um Millionen betrogen hat und spurlos verschwindet. Linda möchte ihr derzeitiges Leben und den damit verbundenen Lifestyle jedoch nicht aufgeben. Deshalb verheimlicht sie ihre Insolvenz und versucht, ihre Fassade nach außen hin aufrecht zu erhalten. Schließlich fängt Linda an, zu stehlen. Als das nicht mehr reicht, steigt sie durch den Kontakt zu ihrer Jugendfreundin Marke in schmutzige Immobiliengeschäfte ein. Schon bald ist sie in der Unterwelt eine große Nummer...

Das Drehbuch zur Serie stammt von Tiina Lymi, die gleich auch die Regie übernommen hat. Die tragenden Rollen werden ausgefüllt durch Laura Malmivaara (Linda), Katja Küttner (Marke), Joonas Heikkinen (Spora), Miro Lopperi (Koistinen), Kristo Salminen (Börje), Janne Reinikainen (Lauri), Marja Packalén (Kristiina), Tommi Eronen (Heikki) sowie Minna Haapkylä (Anna).

