Schölermann wird «The Voice» nicht länger seine Stimme leihen

Allerdings geht es nicht um die Haupt-Show, sondern lediglich um die Kids-Variante.

Kürzlich sprachen wir davon, dass Thore Schölermann nach seinem «taff»-Ausstieg wieder mehr zu bekommt und er zumindest in der Primetime wieder mehr Screentime haben wird . Der Fall ist dies bezüglich der bald startenden ProSieben-Show «Staying Alive - Stars singen mit Legenden», in der Musik-Legenden technisch auf die Bühne projiziert werden sollen und folglich von Schölermann präsentiert wird. Doch ganz eingelöst wird die erhöhte Screentime nicht, denn dafür hat der Moderator seinen Ausstieg an anderer Stelle verkündet.Konkret geht es dabei um die Musik-Castingshow, die Schölermann schon seit dem Start im Jahre 2013 präsentiert. Wie er jetzt der "BILD"-Zeitung verriet, wird er aus diesem Format jedoch aussteigen. Im Wortlaut äußerte er: Es verändern sich Sichtweisen und Prioritäten. Ich habe künftig Lust, mich auch abseits des Mediengeschäfts zu betätigen". Unter anderem führt das Blatt die veränderte familiäre Situation ins Feld, schließlich bekam Schölermann mit seiner Partnerin Jana Kilka letztes Jahr ein weiteres Kind.Während die Moderation vom Kids-Ableger ab 2026 alleine von Melissa Khalaj übernommen wird, bleibt Schölermann der Muttersendung «The Voice of Germany» treu. Jene moderiert der Host sogar schon ein Jahr länger, also seit 2012. Damals hatte er das Zepter von Stefan Gödde übernommen, der sich nach einer Staffel zurückzog.